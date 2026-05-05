Tzotziles denuncian agresiones de grupos criminales en Chiapas

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.- Indígenas tzotziles de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) Casa del Pueblo revelaron que el 24 de abril, mientras mantenían un bloqueo carretero en la vía conocida como La Angostura y una comisión se encontraba reunida con funcionarios del gobierno del estado, fueron agredidos por un grupo armado, lo que provocó que un comunero perdiera la vida, así como una mujer que viajaba en un vehículo del transporte público. El presidente del comisariado de Bienes Comunales de Venustiano Carranza, Jesús Vázquez Solano, dijo que mientras sus compañeros participaban en el bloqueo carretero, miembros de un grupo armado de la delincuencia organizada accionaron sus armas de alto poder. “El grupo armado nos pasó a agredir con armas de fuego”.

Fue entonces que los tzotziles reaccionaron. “Nuestra gente se molestó bastante por esa agresión; tuvo que organizarse y defenderse. Nuestra gente se defendió”. Ese día circuló un video donde se ve que los tzotziles acribillan con disparos de fusiles de asalto a dos hombres, que estaban tirados en el suelo y con varias heridas en el cuerpo, pero después la camioneta de color blanco en la que viajaban fue incinerada junto a los cuerpos. Los tzotziles logran bajar varias maletas que llevaban los hombres en la parte de la góndola, se logra ver en el video. TZOTZILES REFUERZAN VIGILANCIA A 12 días de los hechos, los tzotziles de la Casa del Pueblo han reforzado la vigilancia en varias comunidades y en la cabecera municipal de Venustiano Carranza. ”Nosotros no queremos que entre la delincuencia organizada (a Venustiano Carranza) a desaparecer a compañeros, a extorsionar a la ciudadanía”. “Ante todo esto, doy a saber que la Casa del Pueblo, como pueda, no va a permitir que entre la delincuencia organizada”. En conferencia de prensa, con motivo del quinto aniversario de la emboscada en la comunidad Tierra Blanca, Vázquez Solano comentó que, a raíz de los hechos del 24 de abril, los habitantes de Venustiano Carranza están atentos a lo que vaya a ocurrir, pero ha dicho que “no quiere ninguna delincuencia organizada aquí dentro del pueblo”.

”Nosotros como ciudadanos, como campesinos tenemos el derecho de trabajar, vivir en paz, en tranquilidad y sacar adelante a nuestros familiares”, agregó el líder campesino. INSTAN A EMPRENDER ACCIONES DE BÚSQUEDA El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dio a conocer que el 1 de mayo, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos transmitió al Estado mexicano la acción urgente número 2316/2026, por la desaparición forzada de Ángel Jiménez López, tzotzil del municipio de Nicolás Ruiz, del que no se sabe de su paradero a raíz de los enfrentamientos armados del 24 de abril. “Hasta la fecha no existe información sobre su suerte o paradero”. ”El comité ha requerido al Estado mexicano que emprenda de manera inmediata acciones de búsqueda y localización, además de una serie de medidas orientadas a fortalecer la investigación y garantizar la participación de la familia y sus representantes”, dijo.

Quien tampoco aparece es Francisco Javier Nuriulu Suchiapa, de 32 años de edad, que desapareció ese día en la comunidad Vicente Guerrero, del municipio de Venustiano Carranza, ha informado su padre, Francisco Nuriulu Grajales.

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