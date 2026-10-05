Secuestran a joven en gasolinera de Tres Ríos, Culiacán; estaba trabajando

Un joven trabajador fue privado de la libertad por hombres armados al mediodía de este lunes 5 de octubre en Culiacán. La víctima se encontraba laborando en una estación de servicio al momento de la agresión.

El hecho ocurrió en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, una de las zonas comerciales y vehiculares más transitadas de la capital sinaloense. La gasolinera se ubica sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, justo frente a la plaza comercial Cuatro Ríos y a solo tres cuadras de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

La víctima fue identificada como Jazel, de 21 años de edad, quien se desempeñaba como despachador en el establecimiento. De acuerdo con testigos, varios hombres armados llegaron al lugar a bordo de un automóvil compacto gris, lo interceptaron de manera directa en el área de bombas, lo obligaron a subir al vehículo y huyeron del sitio.