Secuestran a joven en gasolinera de Tres Ríos, Culiacán; estaba trabajando

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    Secuestran a joven en gasolinera de Tres Ríos, Culiacán; estaba trabajando
    Gasolinera de Tres Ríos, Culiacán. X

Sujetos armados se llevaron a Jazel, de 21 años, a tres cuadras de la Fiscalía de Sinaloa. En abril asesinaron a otro empleado.

Un joven trabajador fue privado de la libertad por hombres armados al mediodía de este lunes 5 de octubre en Culiacán. La víctima se encontraba laborando en una estación de servicio al momento de la agresión.

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El hecho ocurrió en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, una de las zonas comerciales y vehiculares más transitadas de la capital sinaloense. La gasolinera se ubica sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, justo frente a la plaza comercial Cuatro Ríos y a solo tres cuadras de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

La víctima fue identificada como Jazel, de 21 años de edad, quien se desempeñaba como despachador en el establecimiento. De acuerdo con testigos, varios hombres armados llegaron al lugar a bordo de un automóvil compacto gris, lo interceptaron de manera directa en el área de bombas, lo obligaron a subir al vehículo y huyeron del sitio.

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Corporaciones de seguridad acudieron al lugar tras recibir el reporte al número de emergencias 911. Elementos policiales e investigadores acordonaron la zona para recabar testimonios e iniciar la revisión de las cámaras de videovigilancia de los negocios cercanos.

Este caso genera alerta por antecedentes de violencia en el mismo negocio. En abril pasado, otro empleado de esta misma gasolinera fue asesinado a balazos mientras trabajaba. La Fiscalía estatal ya inició las investigaciones correspondientes y activó los protocolos para la localización del joven.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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