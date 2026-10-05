Investigan posible atentado contra el gobernador de Nayarit tras desplome de aeronave que salió de Tepic

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    Investigan posible atentado contra el gobernador de Nayarit tras desplome de aeronave que salió de Tepic
    Accidente del aeronave del gobernador de Nayarit. X

La fiscalía no descarta un ataque contra Miguel Ángel Navarro Quintero, aunque también indaga fallas mecánicas y clima.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit abrió una investigación para determinar si el desplome de una aeronave privada, que despegó desde la ciudad de Tepic, estuvo relacionado con un intento de atentado contra el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.

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La fiscal estatal Elvia Ludmila Heredia Verdugo informó que no se descartan hipótesis. Entre las principales líneas de investigación se encuentran una falla mecánica, malas condiciones climáticas o un posible ataque directo planeado en contra del mandatario.

El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero no viajaba a bordo de la unidad al momento del accidente. Sin embargo, las autoridades confirmaron que el avión era utilizado con frecuencia por el gobernador, miembros de su gabinete e integrantes de su familia para traslados oficiales.

DETALLES DEL VUELO Y EL ACCIDENTE

La aeronave privada tipo Cessna Citation se estrelló en la zona serrana del municipio de Ixtlán del Río. El vuelo tenía como destino la ciudad de Aguascalientes, pero minutos después de despegar perdió comunicación con los radares de control.

Dos personas perdieron la vida en el lugar del accidente. Las víctimas fueron identificadas como los pilotos a cargo de la tripulación. Equipos de rescate y autoridades de seguridad acordonaron la zona para realizar las labores de recuperación e inspección.

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INDICIOS DE INTELIGENCIA Y PERITJAES EN CURSO

La fiscalía obtuvo información sobre registros de vuelo tras la detención reciente de personas vinculadas a grupos delictivos. En los teléfonos asegurados a los sospechosos se hallaron itinerarios, horarios y matrículas del avión de uso oficial del gobernador.

Peritos en aviación civil analizan las piezas de la aeronave para determinar las causas exactas del siniestro. Especialistas federales colaboran con las autoridades locales para esclarecer si el accidente fue provocado por una falla técnica o por una intervención externa.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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