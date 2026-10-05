Investigan posible atentado contra el gobernador de Nayarit tras desplome de aeronave que salió de Tepic

La Fiscalía General del Estado de Nayarit abrió una investigación para determinar si el desplome de una aeronave privada, que despegó desde la ciudad de Tepic, estuvo relacionado con un intento de atentado contra el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.

La fiscal estatal Elvia Ludmila Heredia Verdugo informó que no se descartan hipótesis. Entre las principales líneas de investigación se encuentran una falla mecánica, malas condiciones climáticas o un posible ataque directo planeado en contra del mandatario.

El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero no viajaba a bordo de la unidad al momento del accidente. Sin embargo, las autoridades confirmaron que el avión era utilizado con frecuencia por el gobernador, miembros de su gabinete e integrantes de su familia para traslados oficiales.

DETALLES DEL VUELO Y EL ACCIDENTE

La aeronave privada tipo Cessna Citation se estrelló en la zona serrana del municipio de Ixtlán del Río. El vuelo tenía como destino la ciudad de Aguascalientes, pero minutos después de despegar perdió comunicación con los radares de control.

Dos personas perdieron la vida en el lugar del accidente. Las víctimas fueron identificadas como los pilotos a cargo de la tripulación. Equipos de rescate y autoridades de seguridad acordonaron la zona para realizar las labores de recuperación e inspección.