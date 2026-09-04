Harfuch informa que coche bomba en Zacatecas llevaba 200 kilos de explosivos; fue por disputa entre CJNG y Cártel del Pacífico

El funcionario federal presentó los avances de la investigación durante La Mañanera del Pueblo , encabezada este viernes por la presidenta Claudia Sheinbaum en Zacatecas. El atentado ocurrió la noche del pasado 30 de agosto y dejó personas lesionadas, además de importantes daños en viviendas, vehículos y las instalaciones de la corporación municipal.

El vehículo utilizado en el ataque contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas , contenía aproximadamente 200 kilogramos de material explosivo , informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch .

“Las primeras diligencias estiman que se usaron aproximadamente 200 kilos de material explosivo ”, informó García Harfuch al dar a conocer los primeros resultados de las investigaciones realizadas por las autoridades federales.

ASÍ OCURRIÓ EL ATAQUE CONTRA LA COMANDANCIA

De acuerdo con la información presentada por el secretario, alrededor de las 19:50 horas del 30 de agosto fue detonado un artefacto explosivo improvisado que había sido colocado dentro de un vehículo con reporte de robo en Jalisco.

La explosión se registró frente a la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente y provocó un amplio despliegue de autoridades de seguridad y corporaciones encargadas de las investigaciones.

El saldo del ataque fue de 11 personas lesionadas. Además, las primeras evaluaciones reportaron daños severos en 10 viviendas, afectaciones menores en otras 53 casas y daños en 15 vehículos. La explosión también alcanzó instalaciones de la corporación policial, unidades particulares y patrullas.

TRES DETENIDOS POR HECHOS RELACIONADOS CON EL ATENTADO

Como parte de las acciones posteriores al ataque, García Harfuch informó que el 31 de agosto fue detenido Juan Pedro “N”, identificado por las investigaciones como uno de los principales responsables de la colocación del artefacto explosivo en la comandancia.

Durante su captura, las autoridades aseguraron diversos objetos relacionados con actividades delictivas, entre ellos una granada de fragmentación, otro artefacto explosivo improvisado, cartuchos, cargadores y varias dosis de droga.

Posteriormente fueron detenidos Hipólito “N” y Miguel “N”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por homicidio. De acuerdo con las investigaciones, ambos estarían relacionados con una célula delictiva con operaciones entre Aguascalientes y Zacatecas.

DISPUTA ENTRE CJNG Y CÁRTEL DEL PACÍFICO, UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

La confrontación entre células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Pacífico forma parte de las líneas de investigación que siguen las autoridades para determinar el origen y los responsables del ataque en Ojocaliente.

García Harfuch explicó que en distintas zonas de Zacatecas persisten disputas entre organizaciones criminales por el control de territorios, rutas y actividades ilícitas, una situación que ha generado diversos episodios de violencia en la entidad.

“Una de las líneas de investigación sitúa la agresión en el contexto de la disputa que mantienen células delictivas del Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel del Pacífico”, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

LAS INVESTIGACIONES CONTINÚAN EN ZACATECAS

El titular de la SSPC indicó que los trabajos de inteligencia no han concluido y que las autoridades continúan reuniendo información para establecer la participación de todas las personas involucradas en el atentado.

Las investigaciones incluyen el análisis de indicios localizados en la zona, labores de videovigilancia y trabajos de inteligencia que han permitido identificar a otras personas que presuntamente participaron en el traslado y la colocación del vehículo utilizado durante el ataque.

El caso mantiene abiertas distintas líneas para determinar la responsabilidad de los involucrados y esclarecer completamente los hechos ocurridos frente a la comandancia municipal. Hasta el momento, las autoridades han informado sobre la detención de tres personas relacionadas con la investigación.