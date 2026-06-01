Segob y SEP llaman a CNTE a retomar el diálogo: rechazan presencia de provocadores y van tres heridos

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    Segob y SEP llaman a CNTE a retomar el diálogo: rechazan presencia de provocadores y van tres heridos
    Maestros de la CNTE marcharon del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, en donde pretenden instalarse en plantón, sin embargo, un copioso operativo de elementos de la SSC impido su paso con vallas metánicas. DANIEL AUGUSTO SÁNCHEZ/CUARTOSCURO

Pidieron que las protestas se desarrollen de manera pacífica y con respeto a la movilidad de la ciudadanía

La secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP) hicieron un llamado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que privilegie el diálogo institucional y retome las mesas de trabajo con el Gobierno federal, al tiempo que exhortaron a evitar actos de violencia durante las movilizaciones magisteriales.

En un comunicado conjunto difundido este lunes, ambas dependencias reiteraron que el Gobierno de México garantiza el derecho a la libre manifestación y a la expresión de las ideas, pero pidieron que las protestas se desarrollen de manera pacífica y con respeto a la movilidad de la ciudadanía y al funcionamiento de los servicios públicos.

Asimismo, rechazaron la participación de “provocadores que no son maestros” en las movilizaciones de la CNTE, al considerar que se trata de una protesta legítima del magisterio.

“Desde el Gobierno de México reiteramos el llamado a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a ejercer su derecho a la movilización de manera pacífica y acudir a la mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación para atender sus demandas”, señalaron.

La Segob y la SEP sostuvieron que la vía del diálogo permanece abierta para la construcción de acuerdos y la atención de las demandas planteadas por el magisterio disidente.

Por ello, exhortaron a las y los representantes de la CNTE a reanudar las mesas de negociación y continuar avanzando en la búsqueda de soluciones mediante el entendimiento y el diálogo institucional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/preve-gobernacion-que-convivan-las-protestas-de-la-cnte-y-el-mundial-GF21067089

MARIO DELGADO LLAMA A RETOMAR EL DIÁLOGO

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reiteró la disposición del Gobierno federal para mantener un diálogo “respetuoso y constructivo” con las maestras y maestros de la CNTE, y los convocó a instalar de inmediato una mesa de trabajo para revisar sus principales demandas.

En un comunicado, expresó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la SEP y la Secretaría de Gobernación mantienen abierta la interlocución con el magisterio disidente, afirmó el funcionario.

“Invitamos a que nos sentemos de inmediato a revisar los temas más relevantes y las demandas legítimas que tienen”, expresó.

Delgado recordó que hace un año se publicó un decreto presidencial para detener el incremento de la edad mínima requerida para acceder a la pensión por jubilación de las y los trabajadores incorporados al régimen del Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007.

Explicó que la legislación aprobada durante administraciones anteriores estableció una condición adicional para la jubilación de los servidores públicos, al exigir no sólo cumplir con los años de servicio, sino también alcanzar una edad mínima que aumentaría gradualmente hasta llegar a los 60 años en 2028.

Sin embargo, señaló que el decreto impulsado por la titular del Ejecutivo federal frenó ese incremento y prevé una reducción progresiva de la edad mínima para jubilarse, hasta ubicarse en 55 años para los hombres y 53 años para las mujeres en 2034.

De acuerdo con el titular de la SEP, la medida ha permitido que miles de docentes puedan retirarse a una edad más temprana y representa un reconocimiento al trabajo que desempeña el magisterio, así como al desgaste físico y mental asociado a la labor educativa.

Asimismo, retomó el anuncio realizado por la Presidenta de la República sobre la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), una de las principales demandas planteadas por integrantes de la CNTE.

En ese sentido, convocó a las y los docentes a participar en la construcción de la iniciativa que sustituirá a ese mecanismo, con el objetivo de garantizar los derechos laborales del magisterio y asegurar transparencia en los procesos relacionados con su desarrollo profesional.

Sostuvo que el gobierno federal es respetuoso de la libertad de expresión y de manifestación, y rechazó la participación de “provocadores e infiltrados” en las movilizaciones magisteriales.

“Rechazamos la participación de provocadores e infiltrados en una marcha legítima del magisterio, cuyo único propósito es generar actos de violencia. Reiteramos, una vez más, nuestra disposición e invitación al diálogo”, señaló

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/promete-sheinbaum-a-la-cnte-otra-vez-eliminar-a-la-usicamm-EF21066673

ROSA ICELA RECHAZA “PROVOCADORES”

En un nuevo mensaje en sus redes sociales, Rosa Icela Rodríguez rechazó la participación de “provocadores” en la marcha de la CNTE.

“Desde el Gobierno de México reiteramos el llamado a los integrantes de la CNTE a ejercer su derecho a la movilización de manera pacífica y acudir a la mesa de trabajo en la Segob para atender sus demandas.

“Rechazamos la participación de provocadores -que no son maestros- en una movilización legítima del magisterio”, escribió.

MIEMBROS DE LA CNTE HERIDOS

Al menos tres personas resultaron lesionadas durante el intento de integrantes de la CNTE por derribar valla del Zócalo, que es resguardada por policías capitalinas, en el cruce de las calles 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron cuando un grupo de manifestantes intentó derribar las vallas metálicas instaladas para proteger el acceso a la Plaza de la Constitución.

Durante la confrontación se registró la detonación de petardos y otros artefactos explosivos de fabricación artesanal, lo que provocó lesiones a varios participantes y a un transeúnte.

$!Un maestro de Guerrero perteneciente a la CNTE fue herido con una presunta bala de goma lanzada desde el sitio donde estaban elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, durante un enfrentamiento que sostuvieron cuando los profesores intentaron ingresar por la fuerza al primer cuadro de la capital.
Un maestro de Guerrero perteneciente a la CNTE fue herido con una presunta bala de goma lanzada desde el sitio donde estaban elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, durante un enfrentamiento que sostuvieron cuando los profesores intentaron ingresar por la fuerza al primer cuadro de la capital. HAARÓN ÁLVAREZ/CUARTOSCURO

Entre los afectados se encuentra un docente proveniente del estado de Guerrero, quien relató que mientras participaba en las acciones para retirar las barreras metálicas, un artefacto explotó a nivel del pavimento y fragmentos le impactaron en el rostro, causándole una lesión en la mejilla.

Otro maestro sufrió una lesión en uno de sus ojos tras recibir el impacto de un objeto durante los disturbios.

Asimismo, un transeúnte que caminaba por la zona resultó herido en el abdomen luego de ser alcanzado por un artefacto explosivo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que el incidente ocurrió después del intento de derribo de las vallas metálicas colocadas en la esquina de las avenidas 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, así como por el lanzamiento de cohetones por parte de algunos manifestantes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/confia-sheinbaum-a-segob-y-sep-dialogo-con-la-cnte-iniciara-hoy-paro-nacional-DL21080012

ENCUENTRAN ARTEFACTOS EXPLOSIVOS ARTESANALES

Artefactos explosivos presuntamente elaborados con tubos de PVC, pólvora y piedras fueron utilizados durante el intento de derribo de las vallas por parte de integrantes de la CNTE, donde policías capitalinos resguardaron las estructuras.

De acuerdo con imágenes difundidas por la SSC CDMX, se observan diversos artefactos que habrían sido lanzados durante los disturbios ocurridos en el cruce de las calles Venustiano Carranza y 20 de Noviembre, donde manifestantes intentaron derribar las vallas metálicas instaladas para resguardar el acceso al Zócalo capitalino.

Según los primeros reportes, los dispositivos fueron armados de manera artesanal utilizando tubos de PVC y en su interior contenían pólvora y piedras, las cuales eran proyectadas al momento de la explosión, aumentando el riesgo de lesiones para quienes se encontraban en la zona.

$!Maestros de la CNTE marcharon del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, en donde pretenden instalarse en plantón, sin embargo, un copioso operativo de elementos de la SSC CDMX impido su paso con vallas metánicas.
Maestros de la CNTE marcharon del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, en donde pretenden instalarse en plantón, sin embargo, un copioso operativo de elementos de la SSC CDMX impido su paso con vallas metánicas. DANIEL AUGUSTO SÁNCHEZ/CUARTOSCURO

Durante los hechos, varios participantes de la movilización resultaron lesionados, así como al menos un transeúnte que se encontraba cerca del lugar cuando ocurrieron las detonaciones.

Por su parte, algunos manifestantes denunciaron que durante los enfrentamientos también fueron lanzados gases y otros artefactos explosivos. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana rechazó las acusaciones sobre el uso de balas de goma u otros dispositivos similares por parte de los elementos policiales desplegados en el operativo.

La dependencia capitalina reiteró que el personal asignado al resguardo de la movilización únicamente portaba equipo de protección, como cascos, escudos, coderas y rodilleras, además de extintores en algunos casos.

En otro de los incidentes documentados, personal de la Comisión de Derechos Humanos presente en la zona recabó dos cartuchos o contenedores presuntamente relacionados con los artefactos explosivos utilizados durante la confrontación. Dichos indicios fueron asegurados y resguardados para su posterior integración en una denuncia y en las investigaciones correspondientes.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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