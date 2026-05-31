Prevé Gobernación que convivan las protestas de la CNTE y el Mundial

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México
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    Prevé Gobernación que convivan las protestas de la CNTE y el Mundial
    Las protestas sociales continúan y Segob prevé que puedan ocurrir a la par que los partidos de futbol. Cortesía

La secretaria Rosa Icela Rodríguez aseguró que la Segob ha avanzado en los acuerdos con el ala más dura de la Coordinadora

CDMX.- Con la cuenta regresiva para el arranque del Mundial, las protestas sociales continúan y la Secretaría de Gobernación prevé que puedan ocurrir a la par que los partidos de futbol, aunque su deseo es que sean lejos de los estadios.

La secretaria Rosa Icela Rodríguez aseguró que la Segob ha avanzado en los acuerdos con el ala más dura de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que tiene un plantón a unas calles del Zócalo capitalino y ha amagado con impedir la fiesta futbolera.

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Rodríguez aseguró que existen garantías para todos los eventos después del 11 de junio, cuando inicia el torneo de la FIFA 2026, pero admitió que les preocupa que derivado del cierre de vías terceros sufran las consecuencias.

“Lo que nos preocupa es la afectación a terceras personas; nos afecta no a nosotros los servidores públicos, les afecta a los ciudadanos, pero pues siempre está el debate, la paradoja entre la libre manifestación y el libre tránsito, entonces queremos que las dos puedan convivir en México”, adelantó en entrevista tras llegar al informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución.

MESAS DE SEGOB CONTINUARÁN

Este domingo, la Sección 22 de la CNTE permitió que Sheinbaum llevara a cabo su evento sin manifestarse, sin embargo, organizó un mensaje político en el Parque de la Primavera, en Oaxaca.

La Secretaria Rodríguez sostuvo que las mesas de negociación continuarán durante la semana para dar solución tanto a las demandas nacionales de la CNTE como a los 79 puntos expuestos por la Sección 22.

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“Nosotros lo que decimos en general es que hay avances, efectivamente no se ha resuelto todo el pliego petitorio pero hay avances y ellos también han reconocido avances, no voy a decir en este momento, porque no me los sé de memoria los 79 puntos, pero sí hay avances. Una negociación es de un lado y de otro, así que estamos en la mejor disposición de atender la mayoría de sus demandas”, aseguró.

ESPERAN LOGRAR AVANCES

La intención, añadió, es que haya avances en las soluciones a las distintas problemáticas sociales, pues esperan a millones de visitantes por el Mundial.

“Queremos que los problemas estén resueltos, sino resueltos, que tengan avances, eso es importante”, añadió.

La CNTE no es la única organización que ha expresado sus intenciones de manifestarse en el marco de la competencia, también los sector agrícola y estudiantil y las madres buscadoras.

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El subsecretario César Yáñez dijo que su deseo es que no acudan a los estadios, ni cierren vialidades.

“Estamos conscientes de eso, hay un derecho libre de eso y lo vamos a respetar, nomás que lo único que estamos pidiendo a todo mundo es que se manifieste en el cauce de los márgenes de la ley y que respeten el libre respeto a la circulación de las otras personas. Se pueden manifestar no necesariamente alrededor del estadio, puede haber manifestaciones o movilizaciones no necesariamente en la zona del partido de futbol, eso es lo que quisiéramos”, dijo.

SIN SOLUCIÓN CONFLICTO EN EL IPN

Asimismo, referente al conflicto en el IPN que se mantiene inamovible, expresó que no ha habido voluntad de los estudiantes, pese a que en días pasados el propio Secretario de Educación, Mario Delgado, acudió a visitar a los alumnos que tomaron Canal 11.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/matan-a-mando-de-la-policia-estatal-en-culiacan-FF21066470

“Ha estado Mario buscándolo y se les ha instado a una mesa de negociación, ha habido disposición, apertura de parte del Gobierno a muchos de los planteamientos. Sus demandas no se resuelven de un plumazo, no es de la noche a la mañana arreglar los problemas; sin embargo el Gobierno dice vamos a sentarnos, pero ha habido cerrazón de parte de ellos”, acusó.

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