Seguridad Ciudadana blinda con 300 unidades al AICM ante manifestantes de la CNTE

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    Seguridad Ciudadana blinda con 300 unidades al AICM ante manifestantes de la CNTE
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Mientras elementos de seguridad establecen escuadras antimotines en la CDMX, el presidente de Brasil advierte ‘conspiración’ de la extrema derecha dentro de las protestas

El 10 de junio se reportó la continua presencia de manifestantes y bloqueos por parte de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, al igual que por simpatizantes y padres de los 43 de Ayotzinapa.

Las manifestaciones han sido latentes desde finales de mayo y ahora en junio, a solo un día de la Copa Mundial en la CDMX, la tensión en las calles mantiene a los medios de información vigilantes. Se destacó que, para preservar la seguridad de los visitantes y asistentes de la inauguración del Mundial 2026, se han desplegado operativos, con aproximadamente 300 unidades, para resguardar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mantiene-cnte-tomas-y-bloqueos-en-cinco-estados-CI21291751

Sin embargo, medios de información han destacado que los oficiales antimotines están ‘estrenando’ cascos y herramientas, ya que se presenció cómo ciertos objetos seguían cubiertos de plástico envolvente.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó el operativo en el AICM antes que los manifestantes de la CNTE protestaran en las inmediaciones del edificio. Elementos de seguridad fueron posicionados sobre el Circuito Interior y en las entradas de la Terminal 1.

Una grúa con dovelas fue instalada sobre Circuito Interior en caso del arribo de manifestantes. Para evitar confrontaciones, personal del aeropuerto removió las piedras decorativas de los macetones.

PRESIDENTE DE BRASIL EXPRESA SU APOYO A SHEINBAUM

Durante una rueda de prensa, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseveró que las protestas del Mundial 2026 en la Ciudad de México son similares a las del 2013, con el caso de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. El mandatario actual de Brasil detalló que dichas manifestaciones, presuntamente, son utilizadas por la extrema derecha para desestabilizar el gobierno.

Durante sus señalamientos, el presidente de Brasil estimó que las protestas pudieran estar influenciadas por factores externos.

A veces pienso que está la mano de alguien, y tal vez ni siquiera sea mexicano’ comentó Lula da Silva.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/por-mundial-fgr-despliega-elementos-en-aeropuertos-y-destinos-MG21272907

Los comentarios del presidente brasileño se basan en las protestas de la Copa Mundial del 2013, las cuales exigían bajar los precios del transporte público, en pleno evento internacional. Ante la comparativa, el presidente de Brasil aseveró que dichas problemáticas serán dialogadas con la presidenta de México por teléfono.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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