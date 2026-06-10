Seguridad Ciudadana blinda con 300 unidades al AICM ante manifestantes de la CNTE

Las manifestaciones han sido latentes desde finales de mayo y ahora en junio, a solo un día de la Copa Mundial en la CDMX , la tensión en las calles mantiene a los medios de información vigilantes. Se destacó que, para preservar la seguridad de los visitantes y asistentes de la inauguración del Mundial 2026, se han desplegado operativos, con aproximadamente 300 unidades, para resguardar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan.

El 10 de junio se reportó la continua presencia de manifestantes y bloqueos por parte de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, al igual que por simpatizantes y padres de los 43 de Ayotzinapa.

Sin embargo, medios de información han destacado que los oficiales antimotines están ‘estrenando’ cascos y herramientas, ya que se presenció cómo ciertos objetos seguían cubiertos de plástico envolvente.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó el operativo en el AICM antes que los manifestantes de la CNTE protestaran en las inmediaciones del edificio. Elementos de seguridad fueron posicionados sobre el Circuito Interior y en las entradas de la Terminal 1.

Una grúa con dovelas fue instalada sobre Circuito Interior en caso del arribo de manifestantes. Para evitar confrontaciones, personal del aeropuerto removió las piedras decorativas de los macetones.

PRESIDENTE DE BRASIL EXPRESA SU APOYO A SHEINBAUM

Durante una rueda de prensa, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseveró que las protestas del Mundial 2026 en la Ciudad de México son similares a las del 2013, con el caso de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. El mandatario actual de Brasil detalló que dichas manifestaciones, presuntamente, son utilizadas por la extrema derecha para desestabilizar el gobierno.

Durante sus señalamientos, el presidente de Brasil estimó que las protestas pudieran estar influenciadas por factores externos.

‘A veces pienso que está la mano de alguien, y tal vez ni siquiera sea mexicano’ comentó Lula da Silva.