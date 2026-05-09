Seguridad Pública confirma balacera en contra de residencia de Rocha Moya; no hay heridos.

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    Seguridad Pública confirma balacera en contra de residencia de Rocha Moya; no hay heridos.
    Balacean residencia en la colonia Las Quintas, Culiacán Vanguardia

El gobernador Rubén Rocha Moya, junto con otros 9 funcionarios, fueron denunciados por Estados Unidos de tener vínculos con el cártel

El 9 de mayo se reportó un presunto atentado en contra de la casa del exgobernador Rubén Rocha Moya. Se registró que una residencia en la colonia Las Quintas, Culiacán, recibió impactos de balas. Sin embargo, se informó que la casa ha permanecido deshabitada desde hace casi 10 años.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa detalló la ausencia de heridos, tras la balacera. Según testigos, a las 10:12 de la mañana comenzaron a escucharse detonaciones por arma de fuego. Posteriormente, elementos de seguridad arribaron a la zona.

Respecto a los hechos ocurridos en el citado domicilio, es importante informar que la vivienda atacada se encuentra deshabitada desde hace más de 10 años por el Gobernador con licencia, el Doctor Rubén Rocha Moya. Asimismo no se registraron personas heridas’ comunicó la dependencia.

La misma institución afirmó que el gobernador con licencia no estaba en la residencia. Se informó que Rocha Moya tiene otro inmueble en la isla Mosala, Culiacán. Pero se desconoce si lo está habitando, mientras toma su licencia, tras las denuncias de los Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reportan-ataque-armado-contra-presunta-casa-de-ruben-rocha-moya-en-culiacan-MP20583953

Elementos de la Fiscalía local procedieron a realizar los peritajes. Hasta el momento, no se ha comunicado si los posibles responsables están vinculados al crimen organizado, o si el incidente está relacionado con las acusaciones de colaboración con el cártel Los Chapitos que recibió el funcionario Rubén Rocha Moya por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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