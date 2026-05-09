Seguridad Pública confirma balacera en contra de residencia de Rocha Moya; no hay heridos.

El 9 de mayo se reportó un presunto atentado en contra de la casa del exgobernador Rubén Rocha Moya. Se registró que una residencia en la colonia Las Quintas, Culiacán, recibió impactos de balas. Sin embargo, se informó que la casa ha permanecido deshabitada desde hace casi 10 años.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa detalló la ausencia de heridos, tras la balacera. Según testigos, a las 10:12 de la mañana comenzaron a escucharse detonaciones por arma de fuego. Posteriormente, elementos de seguridad arribaron a la zona.

‘Respecto a los hechos ocurridos en el citado domicilio, es importante informar que la vivienda atacada se encuentra deshabitada desde hace más de 10 años por el Gobernador con licencia, el Doctor Rubén Rocha Moya. Asimismo no se registraron personas heridas’ comunicó la dependencia.