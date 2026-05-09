Seguridad Pública confirma balacera en contra de residencia de Rocha Moya; no hay heridos.
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El gobernador Rubén Rocha Moya, junto con otros 9 funcionarios, fueron denunciados por Estados Unidos de tener vínculos con el cártel
El 9 de mayo se reportó un presunto atentado en contra de la casa del exgobernador Rubén Rocha Moya. Se registró que una residencia en la colonia Las Quintas, Culiacán, recibió impactos de balas. Sin embargo, se informó que la casa ha permanecido deshabitada desde hace casi 10 años.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa detalló la ausencia de heridos, tras la balacera. Según testigos, a las 10:12 de la mañana comenzaron a escucharse detonaciones por arma de fuego. Posteriormente, elementos de seguridad arribaron a la zona.
‘Respecto a los hechos ocurridos en el citado domicilio, es importante informar que la vivienda atacada se encuentra deshabitada desde hace más de 10 años por el Gobernador con licencia, el Doctor Rubén Rocha Moya. Asimismo no se registraron personas heridas’ comunicó la dependencia.
La misma institución afirmó que el gobernador con licencia no estaba en la residencia. Se informó que Rocha Moya tiene otro inmueble en la isla Mosala, Culiacán. Pero se desconoce si lo está habitando, mientras toma su licencia, tras las denuncias de los Estados Unidos.
Elementos de la Fiscalía local procedieron a realizar los peritajes. Hasta el momento, no se ha comunicado si los posibles responsables están vinculados al crimen organizado, o si el incidente está relacionado con las acusaciones de colaboración con el cártel Los Chapitos que recibió el funcionario Rubén Rocha Moya por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.