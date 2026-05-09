Reportan ataque armado contra presunta casa de Rubén Rocha Moya en Culiacán

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    Reportan ataque armado contra presunta casa de Rubén Rocha Moya en Culiacán
    Sujetos armados dispararon contra una vivienda presuntamente relacionada con Rubén Rocha Moya en la colonia Las Quintas de Culiacán VANGUARDIA

Una vivienda vinculada presuntamente a Rubén Rocha Moya fue atacada a balazos en la colonia Las Quintas, en Culiacán

Una vivienda presuntamente vinculada al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue atacada a balazos durante la madrugada de este sábado en la colonia Las Quintas, en Culiacán, de acuerdo con reportes difundidos por medios locales y periodistas de la entidad.

El inmueble se encuentra ubicado sobre la calle Lago de Cuitzeo, en el cruce con el bulevar Sinaloa, frente a un parque de la zona. Según la información difundida, hombres armados arribaron al sitio y realizaron múltiples disparos contra la fachada de la vivienda antes de darse a la fuga.

Las detonaciones dejaron visibles impactos de bala en la parte exterior del inmueble, situación que movilizó a corporaciones de seguridad en el sector.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sondeo-telefonico-en-mexico-respalda-extradicion-de-ruben-rocha-a-eu-NH20507192

MEDIOS LOCALES REPORTAN DAÑOS EN LA FACHADA DE CASA DE RUBÉN ROCHA MOYA

De acuerdo con versiones difundidas por medios de comunicación de Sinaloa, la propiedad habría sido adquirida por Rubén Rocha Moya en 1984 y fue habitada por él y su familia durante varios años, antes de mudarse a una residencia ubicada en la zona de Isla Musala.

Los primeros reportes señalan que la vivienda se encontraría deshabitada desde 2021, año en el que Rocha Moya ganó las elecciones para la gubernatura de Sinaloa.

La periodista Azucena Uresti informó a través de redes sociales que una vivienda ubicada en la colonia Las Quintas fue atacada a balazos durante la madrugada y que el inmueble estaría presuntamente relacionado con el mandatario sinaloense.

En la publicación se detalló que sujetos armados dispararon contra la fachada y posteriormente escaparon del lugar.

Asimismo, se indicó que hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente la propiedad del inmueble ni el posible móvil de la agresión.

VERSIONES EXTRAOFICIALES APUNTAN AL USO DE ARMAS LARGAS

El medio local Debate también reportó que la propiedad aún pertenecería a Rubén Rocha Moya y que vecinos señalaron que el domicilio permanecía sin habitar desde hace varios años.

De manera extraoficial, las versiones indican que los atacantes utilizaron rifles de alto poder para realizar las detonaciones contra el inmueble.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni detenidos relacionados con estos hechos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sinaloa-y-el-crimen-organizado-crisis-historica-se-agrava-con-caso-ruben-rocha-moya-NO20487875

AUTORIDADES NO HAN EMITIDO INFORMACIÓN OFICIAL

Hasta la mañana de este sábado, ninguna autoridad estatal o federal había emitido un posicionamiento oficial respecto al ataque reportado en la colonia Las Quintas.

Tampoco se ha confirmado oficialmente si la vivienda continúa siendo propiedad del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, o si existía alguna persona al interior del inmueble al momento de la agresión.

Elementos de seguridad acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios relacionados con el ataque armado.

El hecho ocurre en medio del contexto de violencia e inseguridad que se mantiene en distintas zonas de Sinaloa durante los últimos meses.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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