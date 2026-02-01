PAN y PRI arrancan batalla por la reforma electoral

México
/ 1 febrero 2026
    PAN y PRI arrancan batalla por la reforma electoral
    Senadores y la dirigencia nacional del PAN se manifestaron abiertos al diálogo con el gobierno. Los legisladores federales del PRI advirtieron que darán la batalla contra la reforma electoral. ARCHIVO
Reforma
por Reforma

Senadores y dirigencia panista se manifestaron abiertos al diálogo. Legisladores piistas advirtieron que darán la batalla

Senadores y la dirigencia nacional del PAN se manifestaron abiertos al diálogo con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para analizar la reforma electoral, siempre y cuando se incluya la revocación de “narcotriunfos”, no se debilite al INE y tampoco se disminuyan los plurinominales.

Durante la reunión plenaria con senadores se reiteró el reto a la Presidenta para que incluya en la reforma electoral la nulidad inmediata de cualquier elección y la extinción de un partido político si se comprueba que hubo injerencia y dinero del crimen organizado en los procesos electorales.

Jorge Romero apuntó que “disminuir prerrogativas, incluso a los órganos electorales, o disminuir o extinguir la representación proporcional es algo con lo que no podríamos ir jamás”.

PRI AMAGA CON IR A LAS CALLES

Los legisladores federales del PRI advirtieron que darán la batalla contra la reforma electoral no sólo desde sus curules y escaños, sino en las propias calles, ya que argumentan que esa iniciativa acabará por “destruir las instituciones democráticas”.

”EI PRI está listo, primero para dar no sólo el debate, como debe de ser, firme, contundente, claro, en las cámaras, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, pero también dar el debate en el territorio, en la calle, levantar la voz. Es una reforma donde nosotros no vamos a participar”, afirmó el senador Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del tricolor.

