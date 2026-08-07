Seis lesionados deja choque entre camión urbano y unidad recolectora de basura, en Nuevo León

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    Seis lesionados deja choque entre camión urbano y unidad recolectora de basura, en Nuevo León
    Un saldo de seis personas lesionadas dejó el choque entre un camión urbano y una unidad recolectora de basura, en Nuevo León. PROTECCIÓN CIVIL NUEVO LEÓN
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    Un saldo de seis personas lesionadas dejó el choque entre un camión urbano y una unidad recolectora de basura, en Nuevo León. PROTECCIÓN CIVIL NUEVO LEÓN
    Seis lesionados deja choque entre camión urbano y unidad recolectora de basura, en Nuevo León
    Un saldo de seis personas lesionadas dejó el choque entre un camión urbano y una unidad recolectora de basura, en Nuevo León. PROTECCIÓN CIVIL NUEVO LEÓN

Los hechos se registraron este mañana en el municipio de Escobedo y fueron atendidos por elementos de Protección Civil

MONTERREY, NL.- Un saldo de seis personas lesionadas dejó el choque entre un camión urbano y una unidad recolectora de basura, en Nuevo León.

Los hechos se registraron la mañana de este viernes sobre la avenida Raúl Salinas Lozano y Primera en la colonia Valle Nord, en el ayuntamiento de Escobedo.

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Protección Civil de Nuevo León informó que fueron trasladados para su atención médica a las instalaciones del Hospital General de Zona número 21 del IMSS: Juan Pablo Guitiérrez, de 28 años; Isaías Gutiérrez, de 6 años, así como Susana Coronado Mendoza, de 25 años.

$!Un saldo de seis personas lesionadas dejó el choque entre un camión urbano y una unidad recolectora de basura, en Nuevo León.
Un saldo de seis personas lesionadas dejó el choque entre un camión urbano y una unidad recolectora de basura, en Nuevo León. PROTECCIÓN CIVIL NUEVO LEÓN

También se atendió en el lugar del percance a Margarita Tovar Cruz, de 55 años; Daniela Celeste, de 6 años y Blanca Hernández, de 39 años.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/coloca-andres-mijes-monumento-a-la-corrupcion-en-una-obra-del-gobierno-de-samuel-garcia-DA22557260

Las unidades involucradas son un camión de la ruta 220 que era conducido por Enoc Ayala Reyes, de 52 años y la unidad recolectora de basura cuyo chofer fue identificado como Eduardo Hurtado, de 22 años.

En el sitio brindó apoyo Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Escobedo, la Cruz Roja y la Policía Municipal.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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