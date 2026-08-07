Seis lesionados deja choque entre camión urbano y unidad recolectora de basura, en Nuevo León
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Los hechos se registraron este mañana en el municipio de Escobedo y fueron atendidos por elementos de Protección Civil
MONTERREY, NL.- Un saldo de seis personas lesionadas dejó el choque entre un camión urbano y una unidad recolectora de basura, en Nuevo León.
Los hechos se registraron la mañana de este viernes sobre la avenida Raúl Salinas Lozano y Primera en la colonia Valle Nord, en el ayuntamiento de Escobedo.
Protección Civil de Nuevo León informó que fueron trasladados para su atención médica a las instalaciones del Hospital General de Zona número 21 del IMSS: Juan Pablo Guitiérrez, de 28 años; Isaías Gutiérrez, de 6 años, así como Susana Coronado Mendoza, de 25 años.
También se atendió en el lugar del percance a Margarita Tovar Cruz, de 55 años; Daniela Celeste, de 6 años y Blanca Hernández, de 39 años.
Las unidades involucradas son un camión de la ruta 220 que era conducido por Enoc Ayala Reyes, de 52 años y la unidad recolectora de basura cuyo chofer fue identificado como Eduardo Hurtado, de 22 años.
En el sitio brindó apoyo Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Escobedo, la Cruz Roja y la Policía Municipal.