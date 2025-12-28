Piden parar el Tren Interoceánico: choque político por el descarrilamiento en Oaxaca

CDMX.- Diputados de oposición lamentaron el descarrilamiento del Tren Interoceánico y exigieron la suspensión inmediata de operaciones en tanto no se realice una investigación exhaustiva sobre las causas humanas y técnicas del accidente ocurrido en la Línea Z, a la altura de Nizanda, Oaxaca.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, sostuvo que el incidente —en el que, dijo, estuvieron involucrados 241 pasajeros y nueve tripulantes, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones— “refleja el fracaso” de las políticas públicas ferroviarias del gobierno anterior y exigió la comparecencia de funcionarios, además de la entrega de un informe al Poder Legislativo.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum contrasta el Parque Lago de Texcoco con el NAICM y lo califica de inviable

Moreira agregó que, mientras no se esclarezcan los hechos, la operación del Tren Interoceánico debe permanecer detenida, y pidió revisar otros proyectos ferroviarios, incluido el Tren Maya, en aspectos financieros y de seguridad, al señalar que “no es el primer accidente”.

Por su parte, el diputado del PAN Héctor Saúl Téllez Hernández propuso la creación de una Comisión Especial Legislativa Multipartidista y demandó una investigación a fondo, así como sanciones para quienes resulten responsables. También solicitó la suspensión de operaciones, al afirmar que se requiere garantizar condiciones de seguridad para los usuarios.

TE PUEDE INTERESAR: Hechos violentos en Culiacán dejan víctimas mortales, un herido y daños por incendios

El legislador panista recordó que la Auditoría Superior de la Federación ha reportado, según expuso, irregularidades por 57.75 millones de pesos, con pagos en exceso por 28.85 millones en la rehabilitación de la Línea Z; además de duplicidades en contratos, trabajos inexistentes y fallas estructurales en estaciones navales, al advertir una supervisión inadecuada y posible daño al erario.

En tanto, el diputado del PAN Daniel Chimal García consideró que el descarrilamiento debe ser sujeto de una indagatoria de oficio por parte de la Secretaría Anticorrupción, para revisar la gestión del proyecto, contratos, ejecución y calidad de materiales.

TE PUEDE INTERESAR: FGR inicia investigación por descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Oaxaca: Ernestina Godoy

Del lado de Morena, el coordinador parlamentario Ricardo Monreal coincidió en que debe realizarse una investigación sobre las causas del accidente y dijo que se deben atender los factores que lo provocaron, al tiempo que reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su reacción tras el incidente y expresó respeto hacia las personas que viajaban en el tren.

La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, señaló que el accidente ocurre en un proyecto que, dijo, presume avances, empleo e inversión, pero que también enfrenta cuestionamientos por sobrecostos, obras inconclusas, conflictos comunitarios y dudas ambientales, y sostuvo que la rendición de cuentas debe acompañar la operación de este tipo de obras. Con información de El Universal