Marina alista 36 nuevas aeronaves, incluidos drones, para reforzar su estrategia de seguridad nacional

CDMX.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó que durante el presente sexenio incorporará 36 nuevas aeronaves para fortalecer la Aviación Naval como parte de su estrategia de seguridad nacional, anunció el titular de la dependencia, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

El anuncio se realizó durante la Ceremonia de Conmemoración del 100 Años de la Aviación Naval, en Veracruz, donde el almirante explicó que el proceso incluye la adquisición de unidades aéreas no tripuladas, aeronaves de transporte y de apoyo aéreo cercano, así como helicópteros de vigilancia costera.

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En su mensaje, Morales Ángeles afirmó: “Fortaleceremos la escuela aviación naval mediante la adquisición de aeronaves, el fortalecimiento de entrenamiento y la modernización de sus tecnologías educativas”, al señalar que estas acciones buscan consolidar las capacidades operativas de la institución.

Como antecedente, la Semar detalló que actualmente cuenta con 115 aeronaves y una plantilla en la aviación naval de mil 765 hombres y 483 mujeres, entre personal mecánico, pilotos y administrativos, desplegados en 10 bases aeronavales y 22 escuadrones.

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En la ceremonia, el secretario de Marina estuvo acompañado por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, así como por autoridades civiles, marinos y cadetes navales, y se llevó a cabo la develación de una placa conmemorativa por el centenario.

También se guardó un minuto de silencio por los elementos navales caídos en cumplimiento del deber y se entonaron las estrofas del himno de la Aviación Naval, de acuerdo con lo informado en el acto.

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El almirante expresó un reconocimiento a mujeres y hombres que integran la Aviación Naval y sostuvo que su preparación y disciplina hacen posible las misiones de vigilancia, apoyo y presencia institucional. Asimismo, rindió homenaje a generaciones de pilotos, tripulaciones, técnicos y especialistas que han construido el prestigio de esta rama.

Finalmente, exhortó a las nuevas generaciones a continuar la tradición de servicio y reafirmó que la Marina mantiene presencia en mar, aire y tierra, al sostener que el compromiso institucional es seguir operando en tareas vinculadas con la seguridad y la soberanía del país. Con información de La Jornada