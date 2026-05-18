Punta Mita, Bacalar, Loreto y Mahahual, las localidades mexicanas amenazadas por mega proyectos

Cuando la naturaleza de México se ve amenazada por la privatización, ahí es cuando la resistencia de los mexicanos y su amor por las playas del Caribe salen a relucir: “Perfect Day” en Mahahual, Quintana Roo; la privatización de la playa Las Cocinas en Punta Mita, Nayarit, zona conocida por la anidación de tortugas; y la llegada de cruceros en Bahía Loreto, Baja California, son los mega proyectos más recientes que han tomado la conversación en los últimos meses. Desarrollos turísticos, energéticos e inmobiliarios en México han provocado denuncias en redes sociales, con el fin de viralizar dichos proyectos y apuntar irregularidades que amenazan directamente a ecosistemas claves y la vida comunitaria de cientos de familias de las regiones. Meses atrás, el Proyecto Saguaro —relacionado con infraestructura energética (ductos marinos) en el Golfo de California— también fue duramente criticado por activistas mexicanos, ya que afectaría la ruta de especies marinas como las ballenas, cuya especie suele anidar en esas aguas. La molestia de comunidades y usuarios en plataformas digitales es clara: el patrimonio natural de México está siendo amenazado en favor de los intereses económicos de unos pocos ligados al turismo y recursos extranjeros, que en muchos casos suelen ser empresas extranjeras; poniendo en riesgo los ecosistemas y el bienestar de la población.

EL PARQUE ACUÁTICO QUE AMENAZA MANGLARES DE MAHAHUAL El Parque Acuático “Perfect Day México” en Mahahual avanzó gracias a que en diciembre de 2025 el ayuntamiento de Othón P. Blanco y la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) de Quintana Roo avalaran cambios al Programa de Desarrollo Urbano, donde modificaron el uso de suelo en cerca de 107 hectáreas. La empresa de cruceros Royal Caribbean pretende inaugurar el parque acuático en 2027; sin embargo, la población ha frenado poco su construcción, aunque no del todo. Residentes manifestaron que la infraestructura no está preparada para una demanda turística de tal magnitud ante las deficiencias en el manejo de residuos, vialidades sin pavimentar y problemáticas ambientales no resueltas, sobre todo amenaza directamente los manglares de la zona y el hábitat del manatí, además de especies de corales protegidos. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) advierte que el sistema arrecifal alberga más de 60 especies de coral, más de 500 especies de peces y tortugas marinas en peligro de extinción. La comunidad, de cerca de tres mil habitantes, no está de acuerdo para la creación de un desarrollo turístico que pretende una afluencia de 21 mil visitantes por día, cinco veces más el tamaño de su población local. Por lo que afirman que primero deben atender primero las necesidades básicas antes de permitir un proyecto turístico de gran escala. Aunque está programada una movilización el jueves 21 de mayo en la Ciudad de México por diversas organizaciones civiles, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales analiza el megaproyecto turístico: “Le pedí a Alicia (Bárcena) que revisara muy bien, no debemos hacer nada que afecte a esa zona, que tiene un equilibrio ecológico muy importante y particularmente para los arrecifes, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está haciendo un análisis muy detallado”, explicó.

OCHO AÑOS DE LUCHA EN PLAYA LAS COCINAS, LUGAR DE ANIDACIÓN DE TORTUGAS Habitantes de Punta Mita, en Bahía de Banderas, Nayarit, denuncian que durante ocho años han sido testigos de cómo Playa Las Cocinas, lugar de anidación de distintas especies de tortugas, ha dejado de ser un espacio público y se ha transformado en un lujoso proyecto inmobiliario privado de la Riviera Nayarit. Semanas atrás, pobladores acusaron que sus protestas han sido criminalizadas por parte de las autoridades, y durante las negociaciones, el gobernador del estado, Miguel Navarro Quintero, afirmó que el acceso a la playa está garantizado para todas las personas; sin embargo, puntualizan el proyecto avanza a pesar de que —aseguran— no cuenta con los requisitos necesarios. A manera de barricada para oponerse a la última negociación del gobierno estatal que permitiría el ingreso solo a cinco de los 20 metros de la zona federal concesionada a la empresa desarrolladora, los pobladores de Punta Mita convocaron a un festival cultural para dar a conocer lo que ocurre con esa playa y su importancia. Así como, piden la intervención directa del Gobierno Federal al considerar que las administraciones municipal y estatal no pueden hacer nada. Efraín López, habitante de Punta Mita y uno de los defensores más activos, recordó para el medio de comunicación El Universal que desde 2018 la empresa Candiles de Mita, del Grupo Dine, colocó en esa playa gaviones (estructuras de piedra de río y malla ciclónica) como un preámbulo de lo que vendría. Según la información disponible en el portal del Grupo Dine, su proyecto en Punta Mita comprende 21 comunidades en 700 hectáreas rodeadas de 14 kilómetros de litoral, y su construcción se proyectó de 1994 a 2030; en total se prevén “mil unidades residenciales en tiempo completo, más unidades en tiempo fraccional, cuatro hoteles y un plan de membresías que incluye dos campos de golf, clubes de playa, un club de tenis, andadores y un muelle, entre otras amenidades”. Quienes se oponen a este proyecto recuerdan que la concesión otorgada en 2004 por la Semarnat a la empresa solo tiene efecto en 54 mil 879 metros cuadrados y establece un uso exclusivo de protección que garantiza el libre tránsito y no permite construcción ni actividades comerciales; afirman que en 2025 esa concesión se prorrogó hasta 2034 sin cambiar su estatus y no se explican por qué las obras continúan. Por su parte, la empresa ha justificado su intervención en la playa bajo el argumento de que la erosión en la zona ha provocado que la playa retroceda entre 12 y 31 metros desde 2007, por lo que presentó un aviso de obras de emergencia ante Semarnat, pues algunas estructuras de protección ya habían colapsado. La situación ha provocado que la Secretaría de Gobernación emita un comunicado en el que asegura que ya atiende el caso mediante mesas de negociación entre los pobladores, la empresa, el gobierno estatal, la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), privilegiando en todo momento el derecho público de acceso a las playas. Los pobladores puntualizan que los 20 metros de zona federal que supuestamente deben ser de acceso libre estaban bloqueados por las obras y causando, además, un daño ambiental.

CRUCEROS LLEGARÁN A UN “PUERTO DE ALTURA” EN BAHÍA LORETO Bahía Loreto, Baja California, el pasado 10 de abril se convirtió en “Puerto de altura” mediante un Decreto Federal, esto significa que cruceros internacionales podrán llegar al puerto amenazando la vida de la ballena azul, además de representar la playa para habitantes y la sobresaturación de turistas; que da como consecuencia la amenazas al mar, biodiversidad y a la comunidad. La ballena azul se reproduce, da a luz a sus crías y se alimenta en la bahía durante el invierno y la primavera -de diciembre a abril-, mientras que la ballena gris, jorobada y azul llegan desde el Ártico para aprovechar las aguas cálidas. El decreto expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que modifica el publicado el 21 de julio de 1997, establece entre sus razones que el tráfico marítimo en Loreto se ha incrementado y actualmente recibe embarcaciones tipo crucero, yates y de recreo, considerándose como un Puerto con ‘destino de influencia’. Afirma que contribuye en la toma de decisiones en materia turística el estar ubicado en la ruta del Pacífico que conecta con la Costa del Pacífico de Estados Unidos y Canadá, por lo que cuenta con la presencia de autoridades para cumplir “con el requisito de libre plática y autorizar el arribo de embarcaciones mayores”. “Que el tráfico marítimo en el Puerto de Loreto, Baja California Sur, se ha incrementado y actualmente recibe embarcaciones tipo crucero, yates y de recreo, considerándose como un Puerto con “destino de influencia”, al contribuir en la toma de decisiones en materia turística por estar ubicado en la ruta del Pacífico que conecta con la Costa del Pacífico de los Estados Unidos de América y Canadá, mismo que cuenta con la presencia de autoridades para cumplir con el requisito de libre plática y autorizar el arribo de embarcaciones mayores...”, dicta el Diario Oficial de la Federación (DOF) en su publicación del 10 de abril de 2026. Loreto no es solo un puerto, es la entrada al Parque Nacional Bahía de Loreto, un Área Natural Protegida reconocida internacionalmente por su biodiversidad y por haber consolidado un modelo turístico sustentable. En sus aguas habitan especies emblemáticas como la ballena azul, tortugas marinas, delfines, tiburones y aves migratorias. Y con la reclasificación portuaria permitirá el paso de embarcaciones que representan un riesgo de contaminación acústica submarina, derrames de combustible, descargas de aguas residuales, presión sobre hábitats marinos y afectaciones directas a especies sensibles.

LA ‘LAGUNA DE LOS SIETE COLORES’ AMENZADA POR... ¿SEDENA? Iniciados sin haber realizado estudios de impacto ambiental, diversas obras e incluso la construcción de la casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) —“Casa Bacalar”—, amenazan el ecosistema de la llamada “Laguna de los siete colores” en Bacalar, Quintana Roo. E incluso, tras haber recibido una suspensión definitiva por parte de un juez federal en mayo de 2025, el proyecto sigue avanzando. La obra fue impugnada por la Semarnat al exentar a la Sedena a presentar estudios de impacto ambiental al argumentarse que se trata de una remodelación. Pese a que la suspensión fue ganada por grupos ambientalistas previo a la Elección Judicial, los trabajos persisten en un área protegida y ecológicamente sensible, ya que fue retirada en noviembre por los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación, los cuales ganaron los primeros comicios de la actividad democrática. En febrero de 2026, medios de comunicación como Proceso lograron apreciar el avance de la obra detrás del Fuerte de San Felipe de Bacalar, obra arquitectónica del siglo XVIII en riesgo por las vibraciones de la nueva construcción. Sedena buscó justificar contra las suspensiones argumentando que se trataba de una obra de interés social para evitar el freno de los trabajos; sin embargo, el juez federal de Chetumal, antes de la elección judicial, determinó que, si bien es una obra de gobierno, el uso será para un reducido sector al interior del instituto armado. La edificación localizada frente al Fuerte de San Felipe Bacalar y al pie de la laguna constará de tres habitaciones, alberca, cocina y otros espacios. El proyecto contemplaba instalaciones de gran escala, pero fue modificado ante la presión de la comunidad y la solicitud de frenar los trabajos.

PROYECTO SAGUARO, PELIGRO PARA LAS BALLENAS EN EL OCÉANO PACÍFICO Buscando exportar gas natural desde Puerto Libertad, Sonora, a través del Golfo de California —conocido como el “Acuario del Mundo”— en buques metaneros y con nueva infraestructura marina, pondría en peligro a los cetáceos que se reproducen, dan a luz a sus crías y se alimentan ahí. El megaproyecto, desarrollado por la empresa México Pacific Limited, contempla la construcción de una terminal de almacenamiento y exportación conectada a Texas, Estados Unidos. Aunque no se ubica directamente en Baja California Sur, expertos aseguran que el impacto ambiental en el Mar de Cortés será devastador, afectando la salud de las comunidades cercanas, la pesca y la conservación de especies emblemáticas como la ballena, la totoaba y la vaquita marina. El proyecto incluye la construcción del gasoducto Sierra Madre, de 800 kilómetros, para transportar GNL. Esta obra, además de generar contaminación por el desprendimiento de metano, amenaza un ecosistema que alberga 12, mil 105 especies de flora y fauna, de las cuales 891 son especies de peces. El proyecto Saguaro Energía cuenta con una inversión total de 15 mil millones de dólares, de los cuales se habían ejercido 300 millones hasta julio de 2025 Además, se trata de repercusiones sociales, como el desplazamiento de comunidades pesqueras, y cuestionó que los mayores beneficios económicos se destinarán a Estados Unidos, mientras México paga el costo ambiental y social. A partir de diciembre de 2025, el proyecto Saguaro Energía, que busca reexportar gas natural licuado estadounidense desde Sonora hasta Asia, se encuentra detenido. La Presidenta Claudia Sheinbaum informó en una conferencia mañanera que el proyecto avanza sin problemas.

FRACKING AL NORESTE DE MÉXICO, ALTO CONSUMO DE AGUA EN SEGUÍAS RECURRENTES La presidenta Claudia Sheinbaum planteó la creación de un comité científico para discutir modelos de extracción “sustentable” de gas, propuesta que las más de 90 organizaciones civiles, colectivos y agrupaciones ambientalistas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas rechazaron al asegurar que no existe evidencia internacional que respalde esa posibilidad. Se trata de la expansión de métodos de extracción de gas que utilizan grandes cantidades de agua y químicos, activistas advirtieron sobre el riesgo para la salud, el medio ambiente y el abastecimiento hídrico en la región noreste del país. Agrupaciones señalan que esta práctica representa una amenaza para el agua, el aire, el suelo y la salud pública, especialmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, estados que enfrentan estrés hídrico recurrente. Colectivos sostienen que este tipo de extracción consume enormes volúmenes de agua, genera residuos peligrosos y puede provocar contaminación en fuentes de agua y afectaciones a la salud de las comunidades cercanas. También cuestionaron que esta industria represente soberanía energética o desarrollo económico duradero, al considerar que las ganancias se concentran en empresas privadas mientras las comunidades absorben los costos ambientales y sociales. Colectivos como Amigos del Río San Rodrigo A.C., Colectivo Sí a la Vida, Cine Pirata Saltillo, Contraloría Autónoma del Agua de La Laguna, Custodios del Arroyo San Miguel, Greenpeace México A.C., Rancho Ecológico El Chuzo, Verde Olivo Monterrey y Frontera con Justicia A.C. demandaron prohibir el fracking en el país, garantizar el derecho de las comunidades a la información y consulta, así como priorizar la protección del agua y los ecosistemas frente a intereses extractivos.