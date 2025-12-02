Senado autoriza capacitación en Estados Unidos de 125 militares mexicanos

México
/ 2 diciembre 2025
    Senado autoriza capacitación en Estados Unidos de 125 militares mexicanos
    Senado autoriza capacitación en Estados Unidos de 125 militares mexicanos FOTO: CUARTO OSCURO | Secretaria de la Defensa Nacional

Como programa de capacitación bilateral contra el crimen organizado, elementos del Ejército mexicano recibirá capacitaciones por autoridades de EU

El Pleno del Senado aprobó por unanimidad y sin debate la autorización solicitada por la presidenta Claudia Sheinbaum para que un total de 125 militares viajen a Estados Unidos con fines de adiestramiento.

Durante la sesión ordinaria se aprobó por 103 votos a favor la autorización para permitir la salida de los elementos que integran la delegación de tropas nacionales fuera de los límites del país, a efecto de que participen en el Ejercicio Binacional ‘Fuerzas Amigas 2025’, que se llevará a cabo del 6 al 14 de diciembre de 2025, en Fort Hood, Texas, Estados Unidos de América.

La delegación estará conformada por 85 militares pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes asistirán sin su armamento a bordo de una aeronave tipo “Hércules C-130” de la Fuerza Aérea Mexicana.

Por otra parte, se autorizó por 104 votos a favor la salida de los elementos que integran la delegación de tropas nacionales fuera de los límites del país, a efecto de que participen en el Evento No. SOF28 ‘Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Mexicanas en los Estados Unidos Continentales (CONUS, por sus siglas en inglés)’.

TE PUEDE INTERESAR: Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta invasión de Estados Unidos

Dicho adiestramiento se llevará a cabo del 18 de enero al 13 de marzo de 2026, en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos de América, en su primera fase.

Temas


Seguridad
militares

Localizaciones


Estados Unidos
México

Organizaciones


Sedena
Senado De la República

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

