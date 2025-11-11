Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta invasión de Estados Unidos

Internacional
/ 11 noviembre 2025
    Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta invasión de Estados Unidos
    Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta amenaza de Estados Unidos FOTO: VANGUARDIA

La administración de Trump acusó a la presidencia de Maduro de indultar al crimen organizado y narcotráfico transnacional

La tensión bélica entre Estados Unidos y Venezuela comienza a alistarse desde ambos frentes del conflicto. Con el incremento de fuerzas militares estadounidenses en las costas caribeñas, la administración presidencial de Maduro a prepararse para una posible invasión.

El 11 de noviembre, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que se han movilizado un aproximado de 200 mil militantes en todo el territorio; justificó que el despliegue funcionará como ejercicio ante la presunta invasión de soldados estadounidenses.

Se han desplegado casi 200 mil efectivos en todo el territorio nacional para este ejercicio y debo decir que esto no va en desmedro del despliegue cotidiano que lleva el Comando Estratégico Operacional (...) combatiendo con todo las demás amenazas’ declaró el ministro de Defensa para el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

TE PUEDE INTERESAR: Trump mandará soldados a tierras de Latinoamérica: ¿entrenamientos o estrategia militar en Panamá?

MADURO CALIFICA DE IMPERIALISMO A PRESENCIA ESTADOUNIDENSE

Desde el verano del 2025, las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos se han tornado conflictivas, ya que la administración de Trump ha catalogado a la presidencia de Nicolás Maduro como benefactora de agrupaciones ‘narcoterroristas’.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, y la Fiscalía General, convocaron una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que facilite la captura del presidente venezolano.

Ante las denuncias de los Estados Unidos, Nicolás Maduro argumenta que las acciones en su contra son parte de un presunto cambio de régimen. Maduro acusó a los Estados Unidos de ‘imperialistas’.

La intervención de los Estados Unidos ha concluido con la vida, de aproximadamente 70 personas, presuntamente ‘narcoterroristas’, provenientes de Venezuela, o territorios próximos.

Esta limitación, principalmente marítima, ha causado estragos en la pesca local de las costas venezolanas, y manifestaciones al respecto se han organizado.

TE PUEDE INTERESAR: Llega al Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos

MOVILIZACIÓN MILITAR VENEZOLANA

El titular de Defensa informó, desde Instagram, que el despliegue inició a las 16:00 horas, y concluirá el 12 de noviembre. La movilización implementará el servicio de unidades terrestres, aéreas, navales, fluviales y misilísticos.

Temas


Conflictos
Ejército
Guerras

Localizaciones


Estados Unidos
Venezuela

Personajes


Donald Trump
Nicolás Maduro

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta amenaza de Estados Unidos

Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta invasión de Estados Unidos
El presidente Trump y los republicanos del Congreso siguieron una estrategia de aumentar el dolor y esperar a los demócratas.

Trump no ha tenido límites durante el cierre del gobierno
Imágenes de video transmitidas en medios de comunicación turcos parecían mostrar la aeronave descendiendo en espiral y dejando un rastro de humo blanco. FOTO:

Se estrella avión de transporte militar de la OTAN con 20 ocupantes
La llegada se produce a la par que la Administración de Trump refuerza su presencia militar en el área del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) y ataca embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico. FOTO:

Llega al Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos
La revocación de mandato no es un tema nuevo, sino una figura establecida en la Constitución e impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador,

Sheinbaum avala adelantar la revocación de mandato: ‘Es buena, pero debe debatirse’
Afirmó que confía plenamente en su esquema de protección y que mantiene contacto directo con la gente pese a los recientes hechos de violencia.

Claudia Sheinbaum: ‘No me va a pasar nada’; descarta ampliar su seguridad
Reubica Profepa a 41 ejemplares que presentaban estrés y peso bajo, en Morelos.

Profepa asegura 41 animales del ‘Parque Temazcal Zovic’ de Morelos; tenían estrés y bajo peso
Tendrán ajustes en penalidades, redacción técnica y especialización de ministerios públicos.

Senado ajustará Ley contra la Extorsión; prevén aprobarla el próximo martes