Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta invasión de Estados Unidos

La tensión bélica entre Estados Unidos y Venezuela comienza a alistarse desde ambos frentes del conflicto. Con el incremento de fuerzas militares estadounidenses en las costas caribeñas, la administración presidencial de Maduro a prepararse para una posible invasión.

El 11 de noviembre, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que se han movilizado un aproximado de 200 mil militantes en todo el territorio; justificó que el despliegue funcionará como ejercicio ante la presunta invasión de soldados estadounidenses.

‘Se han desplegado casi 200 mil efectivos en todo el territorio nacional para este ejercicio y debo decir que esto no va en desmedro del despliegue cotidiano que lleva el Comando Estratégico Operacional (...) combatiendo con todo las demás amenazas’ declaró el ministro de Defensa para el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

MADURO CALIFICA DE IMPERIALISMO A PRESENCIA ESTADOUNIDENSE

Desde el verano del 2025, las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos se han tornado conflictivas, ya que la administración de Trump ha catalogado a la presidencia de Nicolás Maduro como benefactora de agrupaciones ‘narcoterroristas’.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, y la Fiscalía General, convocaron una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que facilite la captura del presidente venezolano.

Ante las denuncias de los Estados Unidos, Nicolás Maduro argumenta que las acciones en su contra son parte de un presunto cambio de régimen. Maduro acusó a los Estados Unidos de ‘imperialistas’.

La intervención de los Estados Unidos ha concluido con la vida, de aproximadamente 70 personas, presuntamente ‘narcoterroristas’, provenientes de Venezuela, o territorios próximos.

Esta limitación, principalmente marítima, ha causado estragos en la pesca local de las costas venezolanas, y manifestaciones al respecto se han organizado.

MOVILIZACIÓN MILITAR VENEZOLANA

El titular de Defensa informó, desde Instagram, que el despliegue inició a las 16:00 horas, y concluirá el 12 de noviembre. La movilización implementará el servicio de unidades terrestres, aéreas, navales, fluviales y misilísticos.