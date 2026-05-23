Afirma Javier Corral que el senador morenista Enrique Inzunza, imputado por EU, no está escondido

El senador Corral confirmó en su cuenta de X que la foto que comenzó a circular en redes era verídica, en la cual -aunque fuera de foco-, aparecían conversando cara a cara.

Imputado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, el senador morenista Enrique Inzunza reapareció ayer en el Country Club de la capital sinaloense, Culiacán, sentado a la mesa con su compañero de escaño Javier Corral .

Desde que comenzó la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, en septiembre de 2024, la amistad entre el legislador sinaloense y el chihuahuense se ha afianzado, sobre todo, por la naturaleza de las comisiones que presiden: Estudios Legislativos el primero y Justicia el segundo, con la confluencia de posiciones de carácter jurídico y constitucional.

Unas tres horas después de que comenzara a circular la imagen, el propio Corral se encargó de corroborar el acercamiento con Inzunza:

”Se difunde una fotografía de un encuentro que tuve con @InzunzaCazarez hoy a medio dÌa en Culiacán. Sí, fui a ver a mi compañero senador. Estando en Mazatlán fui a escucharlo”, reseñó el chihuahuense.

”Tan no tengo nada que esconder que fui a verlo en un lugar público. Insunza tampoco se anda escondiendo, incluso me compartió que está pensando acudir la próxima semana a votar en el periodo extraordinario de sesiones. Se quiere dar la apariencia de un hecho indebido; no lo es”, escribió.

Inzunza no se dejaba ver en público desde el 29 de abril, cuando se conocieron las imputaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Ese día se había presentado a primera hora en el salón de sesiones para registrar su presencia en el tablero electrónico, pero luego se esfumó.

El legislador anunciaría en redes que se iba a presentar a la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pero a la mera se echó para atrás.

Y tampoco ha asistido a las siguientes sesiones. Ahora ha trascendido que se apersonará en la primera sesión del periodo extraordinario de sesiones, el jueves o viernes de la próxima semana.