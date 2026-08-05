Señalan a Alejandra del Moral por presuntas red de envíos de efectivo hacia Cuba

El texto plantea una serie de acusaciones sobre supuestos envíos de dólares hacia Cuba y sostiene que la ex candidata del PRI al gobierno del Estado de México habría utilizado su cargo como directora general de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) para participar en dichas operaciones.

Una investigación publicada por Código Magenta y firmada por Ramón Alberto Garza llamada ‘ Alejandra del Moral : La Reina del Cash entre México y Cuba’, colocó nuevamente bajo la atención pública la relación entre México y Cuba, al señalar una presunta operación de traslado de dinero en efectivo hacia la isla en la que estaría involucrada la ex candidata por el PRI, PAN y PRD a la gubernatura del Estado de México y actual funcionaria del gobierno federal.

Hasta ahora, los señalamientos difundidos por la investigación no han sido acreditados públicamente por autoridades mexicanas ni por instancias internacionales. El contenido forma parte de una publicación periodística que plantea posibles irregularidades y cuestionamientos sobre la relación de cooperación entre ambos países.

LA INVESTIGACIÓN Y LOS SEÑALAMIENTOS SOBRE CUBA

De acuerdo con la investigación, la presunta operación habría surgido después de las críticas que recibió México por los envíos de petróleo hacia Cuba, una medida que generó cuestionamientos debido a la situación económica y política del gobierno cubano.

El reportaje señala que los supuestos envíos de efectivo buscarían apoyar a sectores afectados por la crisis económica en la isla. Sin embargo, también cuestiona la falta de claridad sobre el origen de los recursos y los mecanismos utilizados para su traslado.

La investigación afirma que los fondos no habrían pasado por canales financieros oficiales del gobierno cubano, aunque esta versión corresponde a los señalamientos del reportaje y no ha sido confirmada por documentos públicos.

El texto publicado por Ramón Alberto Garza plantea la pregunta sobre si dichos recursos formarían parte de una estrategia de cooperación humanitaria o si existirían otros intereses detrás de estas operaciones.

ALEJANDRA DEL MORAL Y SU PAPEL EN EL GOBIERNO FEDERAL

Alejandra del Moral se incorporó al gobierno federal después de haber competido por la gubernatura del Estado de México en 2023 como candidata de una alianza integrada por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza.

Antes de integrarse a la administración federal, ocupó diversos cargos públicos. Fue presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, secretaria de Desarrollo Social durante el gobierno estatal de Alfredo del Mazo, directora comercial del entonces Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y diputada federal por representación proporcional.

La investigación sostiene que su cercanía con autoridades cubanas habría aumentado debido a su responsabilidad al frente de la AMEXCID, organismo encargado de coordinar proyectos de cooperación internacional de México.

No obstante, las acusaciones sobre una supuesta operación irregular no cuentan hasta el momento con una resolución oficial ni con una postura pública que confirme los hechos descritos en el reportaje.

DUDAS SOBRE EL ORIGEN DE LOS RECURSOS

El artículo también menciona que organismos de inteligencia extranjeros estarían revisando el movimiento de recursos hacia Cuba para determinar su posible procedencia.

Según la publicación, una de las líneas de investigación buscaría establecer si los recursos tendrían únicamente origen mexicano o si existirían aportaciones de otros gobiernos de la región.

El caso se suma a las tensiones que han rodeado la relación entre México y Cuba, marcada en los últimos años por acuerdos de cooperación, intercambios médicos y apoyos energéticos.

Hasta el momento, no existe información oficial que confirme la existencia de una operación clandestina de envío de dólares ni una participación irregular de funcionarios mexicanos.

ALEJANDRA DEL MORAL FUE CANDIDATA A GOBERNADORA DEL EDOMEX HACE TRES AÑOS

Alejandra del Moral llegó a la contienda política nacional después de haber sido candidata a gobernadora del Estado de México en 2023, hace tres años, cuando encabezó la alianza “Va por el Estado de México”, integrada por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza.

En aquella elección enfrentó a la entonces candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, quien finalmente obtuvo el triunfo y asumió la gubernatura mexiquense. La diferencia entre ambas candidaturas fue reducida, convirtiendo a Del Moral en una de las figuras políticas más visibles de la oposición durante ese proceso electoral.

Antes de esa elección, la política mexiquense había construido una trayectoria dentro del PRI, partido en el que ocupó diferentes cargos públicos. Fue presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, secretaria de Desarrollo Social durante la administración estatal de Alfredo del Mazo y directora comercial del entonces Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

Tras la elección del Estado de México, Del Moral se separó del partido tricolor y posteriormente se incorporó al gobierno federal, donde asumió la dirección general de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

Su llegada a la administración federal generó atención debido a su pasado como candidata de una alianza opositora y por convertirse en una de las figuras provenientes del PRI que se sumaron al proyecto político encabezado por Morena.