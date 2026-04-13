Revelan presuntos vínculos de Mariana Rodríguez con ‘La Tía Paty’ y campañas de ataques digitales

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México
/ 13 abril 2026
    Revelan presuntos vínculos de Mariana Rodríguez con ‘La Tía Paty’ y campañas de ataques digitales
    Investigación periodística expone posibles conexiones con una red señalada por difamación y otros delitos; hay detenidos por el caso VANGUARDIA

Señalan posibles nexos entre Mariana Rodríguez Cantú y ‘La Tía Paty’, además de inconsistencias en el proceso judicial.

La periodista Lourdes Mendoza dio a conocer en una columna publicada en El Financiero una investigación en la que señala presuntos vínculos entre Mariana Rodríguez Cantú y la red digital conocida como ‘La Tía Paty’.

En su texto, la comunicadora afirmó: “Todo lo que he descubierto sobre la famosa y temida ‘La Tía Paty’ no es solo un chisme de pasillo en San Pedro o una anécdota de café, sino que estamos, en realidad, ante lo que parece ser una red perfectamente aceitada de difamación, negocios al amparo del poder y delitos graves que deberían quitarnos el sueño a todos”.

https://vanguardia.com.mx/show/morbo-chisme-de-influencers-y-quema-de-personas-asi-operaba-la-cuenta-tia-paty-FP19706434

‘LA TÍA PATY’: DE CUENTA DE ENTRETENIMIENTO A PRESUNTA RED DE DIFAMACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

De acuerdo con la investigación, ‘La Tía Paty’ inició como una cuenta de contenido de entretenimiento enfocada en la vida social de Monterrey. “Era el lugar ‘obligado’ donde miles entraban para ver el último chisme de la sociedad neoleonesa”, señala la columna.

No obstante, la periodista sostiene que detrás de esta fachada “se escondía una estrategia de demolición reputacional y tráfico de influencias digital, que hoy está bajo la lupa”.

Asimismo, indicó que la cuenta promovía marcas vinculadas con Mariana Rodríguez y su entorno cercano, al tiempo que afectaba a posibles competidores: “Mientras la cuenta promovía sin descanso las marcas vinculadas directamente a Mariana Rodríguez —hablo de Mar Cosmetics, Xile Chile, Peach Agency, Ellaz y Mi Mercado—, simultáneamente difamaba y atacaba a cualquiera que le hiciera sombra o compitiera en el mercado de las influencers”.

$!Revelan presuntos vínculos de Mariana Rodríguez con ‘La Tía Paty’ y campañas de ataques digitales

INFLUENCERS REGIAS SUFRÍAN DE ATAQUES, SEÑALAMIENTOS Y DIFAMACIONES... MENOS MARIANA RODRÍGUEZ

La investigación también expone que diversas creadoras de contenido habrían sido blanco de publicaciones negativas. Entre ellas se menciona a Andy Benavides, Mallory Caballero, Alethia Sada y Charito Ruiz.

Al respecto, Mendoza señala: “Mariana era intocable para La Tía Paty, pero influencers como Andy Benavides, Mallory Caballero, Alethia Sada y Charito Ruiz, entre muchas otras, sufrieron ataques infames y sistemáticos que buscaban afectar su imagen pública y comercial”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exabogado-de-mujer-acusada-por-el-caso-tia-paty-demanda-a-familia-de-su-excliente-AG19866530

REALIZAN DETENCIONES DE TRES PERSONAS VINCULADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA ‘LA TÍA PATY’

El caso cobró mayor relevancia tras la detención de presuntos administradores de la red. En diciembre fue detenida Marilyn “N”, y posteriormente César “N” y Astrid “N”.

La columnista refiere que, tras estas detenciones, surgieron elementos que han sido interpretados como indicios de cercanía: “En diciembre pasado, detuvieron a Marilyn ‘N’, pieza clave de la red... la respuesta fue la clásica: que era una foto con una ‘fan’ más de las miles que le piden una selfie”.

No obstante, añade que nuevas detenciones cambiaron la percepción del caso: “La narrativa empezó a tambalearse en marzo de este año, cuando detuvieron a otros dos administradores: César ‘N’ y Astrid ‘N’. Y, ¡vaya, vaya!, resultó que Mariana también tenía fotos con Astrid ‘N’”.

En ese sentido, destaca una imagen tomada en un evento privado en Monterrey, donde también participó la actriz Bárbara de Regil: “Dos fotos con administradoras distintas en contextos íntimos y de trabajo ya no parecen una coincidencia”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mariana-rodriguez-hizo-pega-de-calcas-en-2024-con-otra-sentenciada-por-tia-paty-se-deslinda-de-caso-HL19747202
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‘LA TÍA PATY’ PROMOCIONÓ LA CUENTA DE MAQUILLAJE DE MARIANA RODRÍGUEZ ANTES DE QUE FUERA LANZADA

Otro elemento señalado en la investigación es la presunta difusión anticipada de proyectos empresariales. Mendoza expone: “Meses antes de que Mar Cosmetics fuera una realidad pública, ‘La Tía Paty’ ya anunciaba que abriría su propia marca de maquillaje y publicaba un logotipo con una ‘M’ en cursiva”.

Añade que posteriormente el logotipo coincidió con el de la marca presentada por Mariana Rodríguez: “¿Cómo sabía la cuenta los detalles de un emprendimiento privado que aún no existía oficialmente? Las preguntas se amontonan y las respuestas oficiales parecen no alcanzar”.

SEÑALAN POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS DENTRO DEL CASO DE ‘LA TÍA PATY’

La columna también menciona la participación del juez Luis Gerardo Esparza en un proceso relacionado con el caso, señalando posibles vínculos políticos con el entorno del gobernador Samuel García y el partido Movimiento Ciudadano.

En ese contexto, Mendoza plantea: “¿Será que hay una necesidad imperiosa de tener un juez ‘a modo’ para que las piezas del rompecabezas no terminen de encajar? ¿Cómo se garantiza la imparcialidad cuando el juez y los señalados compartieron oficina y proyectos políticos?”.

INVESTIGAN CUENTA DE TELEGRAM DE ‘LA TÍA PATY’: SEÑALAN CATÁLOGO DE MUJERES Y CASOS DE TRATA DE MENORES

De acuerdo con lo expuesto en la columna, las investigaciones sobre ‘La Tía Paty’ incluyen posibles delitos que irían más allá de la difamación. La periodista señala: “Se ha documentado la existencia de un chat de Telegram ligado a esta cuenta, donde presuntamente se manejaban catálogos de mujeres para servicios sexuales... incluso menores de edad”.

También refiere presuntas prácticas de extorsión: “Se habla de extorsiones por montos de al menos 15 mil pesos a cada cliente para no publicar las fotografías del encuentro... hasta amenazas de secuestro si no se pagaban cuotas millonarias”.

Agrega que, hasta el momento, “ya son una decena de denuncias las que enfrenta esta red, y el número parece que seguirá subiendo conforme el miedo se disipe”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/van-siete-denuncias-contra-tia-paty-en-nuevo-leon-GJ19761788

EXPAREJA DE SAMUEL GARCÍA TAMBIÉN FUE VÍCTIMA DE ‘LA TÍA PATY’

La publicación también retoma antecedentes de conflictos personales y comerciales, como el caso de Gaby Elizondo, a quien se menciona como víctima de ataques: “La calumnia no solo alcanzó a la competencia de negocios de Mariana... Gaby lo denunció hace años... en aquel entonces, la respuesta de Mariana fue desmarcarse de todo”.

Finalmente, la columnista resume tres elementos centrales del caso: la promoción constante de negocios vinculados a Mariana Rodríguez, los ataques a competidores y la existencia de fotografías con presuntos administradores en contextos no fortuitos.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones relacionadas con la red ‘La Tía Paty’, mientras los señalamientos expuestos permanecen en el ámbito público sin una resolución judicial definitiva.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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