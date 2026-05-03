Amplía ventaja MC en NL, revela encuesta de Reforma

A 13 meses de la elección para la Gubernatura de Nuevo León , los emecistas Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio tienen cómoda ventaja sobre sus rivales para suceder a Samuel García, revela encuesta en vivienda con 10 escenarios realizada por Grupo REFORMA.

Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio ganarían hoy con holgura la Gubernatura de NL, revela una encuesta en vivienda con 10 escenarios realizada por Grupo REFORMA.

DE LOS SIGUIENTES, ¿A QUIÉN PREFERIRÍA PARA LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DE NL?

CLIMA POLÍTICO EN NUEVO LEÓN

La encuesta de Demoscopia preguntó a ciudadanos de Nuevo León quién les gustaría que fuera el candidato o candidata de Morena al gobierno estatal, Clara Luz Flores registró 27.5% de las preferencias, seguida por Waldo Fernández González, con 20.4%; Tatiana Clouthier Carrillo, con 18.4%; Andrés Mijes Llovera, con 12.3%, y Judith Díaz Delgado, con 4.2 por ciento.

Movimiento Ciudadano perfila una contienda interna encabezada por Luis Donaldo Colosio Riojas, quien registra 30.3% de las preferencias en la medición de Demoscopia, seguido por Mariana Rodríguez, con 25.7%, y Félix Arratia, con 11.8%.

El PRI muestra a Adrián de la Garza Santos como su perfil más fuerte para 2027, con 53.2% de las preferencias internas, seguido por César Garza Villarreal, con 13.7%; Marcela Guerra Castillo, con 7.9%, e Ivonne Álvarez, con 5.6%.

El PAN registra una competencia más cerrada, con Carlos de la Fuente Flores en primer lugar con 21.3%, Daniel Carrillo con 20.7% y Víctor Pérez Díaz con 15.8%, mientras que el porcentaje de personas que aún no decide alcanza 26.6%.

(Con información de VANGUARDIA MX)