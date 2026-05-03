Amplía ventaja MC en NL, revela encuesta de Reforma

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    Amplía ventaja MC en NL, revela encuesta de Reforma
    A 13 meses de la elección para la Gubernatura de Nuevo León, los emecistas Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio tienen cómoda ventaja sobre sus rivales. REFORMA

Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio ganarían hoy con holgura la Gubernatura de NL

A 13 meses de la elección para la Gubernatura de Nuevo León, los emecistas Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio tienen cómoda ventaja sobre sus rivales para suceder a Samuel García, revela encuesta en vivienda con 10 escenarios realizada por Grupo REFORMA.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tatiana-clouthier-anuncia-aspiraciones-a-la-gubernatura-de-nuevo-leon-en-2027-con-morena-JI19444386

SI HOY HUBIERA ELECCIONES PARA LA GUBERNATURA DE NUEVO LEÓN, ¿POR QUIÉN VOTARÍA USTED?

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/samuel-garcia-y-mariana-rodriguez-han-gastado-19-mdp-en-publicidad-para-redes-en-2026-EA20318491

DE LOS SIGUIENTES, ¿A QUIÉN PREFERIRÍA PARA LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DE NL?

Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio ganarían hoy con holgura la Gubernatura de NL, revela una encuesta en vivienda con 10 escenarios realizada por Grupo REFORMA.

https://vanguardia.com.mx/noticias/clara-luz-aventaja-en-morena-mientras-clouthier-se-destapa-por-nuevo-leon-CC20337555

CLIMA POLÍTICO EN NUEVO LEÓN

La encuesta de Demoscopia preguntó a ciudadanos de Nuevo León quién les gustaría que fuera el candidato o candidata de Morena al gobierno estatal, Clara Luz Flores registró 27.5% de las preferencias, seguida por Waldo Fernández González, con 20.4%; Tatiana Clouthier Carrillo, con 18.4%; Andrés Mijes Llovera, con 12.3%, y Judith Díaz Delgado, con 4.2 por ciento.

Movimiento Ciudadano perfila una contienda interna encabezada por Luis Donaldo Colosio Riojas, quien registra 30.3% de las preferencias en la medición de Demoscopia, seguido por Mariana Rodríguez, con 25.7%, y Félix Arratia, con 11.8%.

El PRI muestra a Adrián de la Garza Santos como su perfil más fuerte para 2027, con 53.2% de las preferencias internas, seguido por César Garza Villarreal, con 13.7%; Marcela Guerra Castillo, con 7.9%, e Ivonne Álvarez, con 5.6%.

El PAN registra una competencia más cerrada, con Carlos de la Fuente Flores en primer lugar con 21.3%, Daniel Carrillo con 20.7% y Víctor Pérez Díaz con 15.8%, mientras que el porcentaje de personas que aún no decide alcanza 26.6%.

(Con información de VANGUARDIA MX)

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Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

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Claudia Sheinbaum añadió que “La Cuarta Transformación construye igualdad, amor al pueblo y amor a la patria”.

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Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, anuncio que pidió licencia temporal ante el Congreso del Estado, luego de los señalamientos de la justicia norteamericana.

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Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la solicitud de licencia presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya la noche de este viernes. FOTO: Cuartoscuro

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Yeraldine Bonilla Valverde fue designada como la primera mujer gobernadora interina de Sinaloa tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya en medio de investigaciones federales y señalamientos desde Estados Unidos. La votación en el Congreso se resolvió con 33 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, marcando un relevo político histórico en la entidad. Rubén Rocha Moya solicitó separarse del cargo por más de 30 días debido a investigaciones de la Fiscalía General de la República y acusaciones de narcotráfico y posesión ilegal de armas presentadas por autoridades de Estados Unidos. Proceso legislativo: La sesión extraordinaria del Congreso fue encabezada por la Mesa Directiva, que tras debate aprobó la licencia y designó a Bonilla como gobernadora interina.

Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, confía en la inocencia de Rocha Moya