Sentencia de 60 años de cárcel a funcionario político por caso de feminicidio

México
/ 31 diciembre 2025
    Sentencia de 60 años de cárcel a funcionario político por caso de feminicidio

El 21 de mayo, la activista y abogada Cecilia Monzón fue asesinada en San Pedro Cholula, Puebla

El 31 de diciembre se informó que Javier López Zavala fue sentenciado a 60 años por el feminicidio de Cecilia Monzón.

La sentencia fue determinada por el Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla, por ser el autor intelectual del crimen.

Por igual, Silvestre y Jair, considerados como cómplices y autores materiales en el caso de feminicidio, también servirán una sentencia de 60 años de cárcel. Junto con la condena, se les impondrá una multa, a cada uno, por 113 mil pesos.

Cecilia Monzón Pérez fue una abogada y activista de México, la cual fue asesinada el 21 de mayo del 2022, en San Pedro Cholula, Puebla. El acto fue cometido por dos personas enmascaradas, quienes dispararon en contra de Cecilia.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinan a activista y abogada Cecilia Monzón en Puebla

Javier López Zavala, funcionario político y expareja de la víctima, fue vinculado al caso desde junio del 2022, por la Fiscalía General de la República.

