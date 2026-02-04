‘El Mini Lic’ es condenado a cinco años de prisión por intento de distribución de fentanilo en EU

Un juez federal de Estados Unidos sentenció a Dámaso López Serrano, alias el “Mini Lic”, a cinco años de prisión por intento de distribución de fentanilo al país. La sentencia fue emitida por el juez Anthony Trenga, de la corte de distrito de Alexandria, en Virginia.

El intento de delito lo cometió mientras se encontraba bajo supervisión federal por una condena previa relacionada con tráfico de drogas, tras haber sido beneficiado previamente por su cooperación con la justicia estadounidense contra el Cártel de Sinaloa, informa el diario The Washington Post sobre el hijo de Dámaso López Núñez, alias ‘El Licenciado’, quien fue uno de los hombres más cercanos a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.

Los registros indican que ‘El Mini Lic’ fue capturado tras una operación del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés). Se trata de una sentencia mínima en contra del hombre que es buscado por las autoridades mexicanas debido a que se le acusa de participar en el homicidio del periodista Javier Valdez.

López Serrano, de 37 años, es hijo de “El Licenciado”, operador de “El Chapo”. “El Licenciado” cumple sentencia de cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, igual que “El Chapo”, quien fuera líder del Cártel de Sinaloa.

DE TESTIGO PROTEGIDO EN EU A CULPABLE DE POSESIÓN DE FENTANILO

En mayo pasado, el “Mini Lic” se había declarado culpable de intento de posesión de fentanilo, con intención de distribución, luego de que el FBI le tendiera una trampa.

Dámaso López se entregó a las autoridades estadounidenses en 2017 y se declaró culpable de tráfico de drogas, como cocaína y heroína. Fue sentenciado a seis años de prisión, antes de que se convirtiera en testigo cooperante de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés).

En 2022 se le concedió libertad condicional y se mudó del sur de California a Virginia, Estados Unidos, en 2024. Sin embargo, allí comenzó a negociar la importación de fentanilo desde México al sur de California con una persona que él creía era un socio, pero que en realidad era informante del FBI.

López Serrano le aseguró al informante que tenía gente en el sur de California que podía distribuir fentanilo, según los registros judiciales. López Serrano señaló que podría financiar las transacciones mediante la venta de propiedades familiares en México.

A finales de 2024, fue capturado, en lo que López Serrano pensaba era una operación para comprar fentanilo para distribuirlo.

López Serrano se enfrentaba a una pena mínima obligatoria de cinco años y una máxima de 40 años de prisión. La condena a cinco años la cumplirá simultáneamente con una condena de cinco años por violar su anterior libertad supervisada, y será seguida de cinco años de libertad supervisada, indicó el Post.

El acusado compareció ante el juez Trenga con su uniforme verde de prisión, gafas y el pelo rapado, y pidió perdón a su familia y a otras personas, de acuerdo con el medio estadounidense.

“No hay palabras para expresar lo arrepentido que estoy”, dijo López Serrano a través de un intérprete. Como había hecho en su primera condena, el acusado aseguró ser un hombre cambiado y que su objetivo es empezar “una nueva vida desde cero”.

“Mi deseo más profundo es volver con mi familia y demostrarles que he cambiado”, explicó López Serrano.

ASESINATO DE PERIODISTA JAVIER VALDÉZ

El ‘Mini Lic’ es señalado como autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdéz, el 15 de mayo de 2017, quien anteriormente había publicado un artículo en el que algunos fragmentos hablaban sobre los López Serrano.

La publicación de Valdez fue parte de los argumentos esgrimidos por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) como móvil del crimen.

Desde su captura en diciembre de 2024 en Estados Unidos, el entonces secretario de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, habló sobre la detención de ‘El Mini Lic’: “Fue detenido en Estados Unidos Dámaso López Serrano, el Mini Lic, pero no por ser el autor intelectual del crimen de Javier. Quisiera pensar que esto abre una nueva posibilidad de su extradición a México”, compartió en una conferencia de prensa.

México ha buscado su extradición, pero el gobierno de Estados Unidos se había negado, señalando que López Serrano era testigo protegido. Sin embargo, de acuerdo con The Washington Post, la sentencia emitida este miércoles podría cambiar esa situación.

(Con información de El Universal)