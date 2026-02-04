¿Qué es el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar? Aquí te explicamos

Dinero
/ 4 febrero 2026
    ¿Qué es el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar? Aquí te explicamos
    Con base a este modelo de inversiones mixtas entre gobierno y la iniciativa privada, se pretende alcanzar una inversión total de 5.6 billones de pesos. VANGURDIA

Por medio de inversiones mixtas se espera fortalecer sectores estratégicos como el energético y el transporte; es un modelo distinto a las APP

El gobierno federal reveló el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar que será una nueva planeación estratégica de inversiones mixtas en materia de infraestructura con un valor de 5.6 billones de pesos en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las inversiones mixtas son una herramienta financiera donde el Estado y el sector privado comparten la misma cantidad de acciones. La inversión privada recupera su inversión mediante los dividendos (utilidades) que genere la empresa.

Según este Plan, las inversiones mixtas se enfocarán en ocho sectores estratégicos entre 2026 y 2030 (con base a la participación):

- Energía: 54.15%
- Trenes: 15.63%
- Carreteras: 13.94%
- Puertos: 6.48%
- Salud: 6.23%
- Agua: 2.83%
- Educación: 0.34%
- Aeropuertos: 0.04%

Se proyecta que para 2026, el valor de estas inversiones en infraestructura representarán un 2.5 por ciento del PIB de México —teniendo en cuenta que la cifra más reciente de este indicador fue por un valor de 35.1 billones de pesos—, así como 722 mil millones de pesos adicionales.

Este Plan de Inversión en Infraestructura menciona que el Estado definirá “reglas de operación y objetivos sociales”, se compartirán los beneficios y los proyectos no dependerán únicamente del Presupuesto de Egresos.

A su vez, esta planeación estratégica “garantiza la propiedad y rectoría del Estado en los proyectos estratégicos y el capital privado acelera los proyectos sin poner en riesgo al Estado Mexicano”.

ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARTICIPANTES

Según el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar habrá una coordinación constante entre Secretaría de Hacienda, el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), los contratos mixtos, así como el Mercado bursátil, la Banca Comercial y los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces de CFE o Pemex.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes también participará en estos contratos mixtos para el desarrollo de infraestructura en estos sectores estratégicos de México.

DIFERENCIA CON RESPECTO A LAS APP

Con las Asociaciones Público-Privadas (APP), que se rigen principalmente por la Ley de Asociaciones Público Privadas (promulgada en 2012), una empresa privada invierte su propio capital para desarrollar un proyecto (como una carretera o un hospital).

A cambio, el gobierno se compromete a pagarle una contraprestación periódica durante un tiempo determinado (usualmente entre 20 y 40 años), condicionada a que el servicio sea de alta calidad.

Sin embargo, bajo este modelo se puede comprometer presupuestos futuros por décadas, incluso pagando de más. Algunos sectores ven a las APP como una “privatización” disfrazada de servicios básicos.

En los últimos años, el enfoque hacia las APP en México ha cambiado ya que el gobierno actual ha preferido, en muchos casos, la inversión pública directa o contratos más tradicionales, bajo el argumento de reducir costos financieros.

PLAN MÉXICO REFUERZA FINANCIAMIENTOS

El Plan México ya había mencionado un portafolio de 100 proyectos para la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y un aumento de 22 mil MW en la generación de energía para 2030.

También se planeó la construcción de más de 3 mil kilómetros de vías férreas para transporte de pasajeros y carga. Asimismo, se estimó la creación de 10 proyectos de electromovilidad en el transporte público en diversos estados del país.

De hecho, la meta número dos de este Plan mencionó “elevar la proporción de inversión respecto al PIB”, para concluir en 2030 con un proporción del 28 por ciento.

Con estas inversiones mixtas, se esperaría que el gobierno participará en el consejo de administración de las empresas que lleven a cabo estos proyectos, aprovechando la experiencia técnica de la iniciativa privada y la generación de utilidades mutuas.

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

