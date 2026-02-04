‘#NiloIntentes’ campaña de EU contra la desinformación migratoria en TikTok
La embajada de los Estados Unidos en México, al igual que el Consulado, utilizan el hashtag ‘NiloIntentes’ para prevenir la desinformación del cruce fronterizo de manera ilegal
En el canal oficial de WhatsApp de Migración USA, se ha compartido información relevante sobre la situación migratoria en la frontera entre México y los Estados Unidos.
En sus comunicados, las autoridades difundieron videos, gráficos y cápsulas informativas sobre los riesgos de cruzar ilegalmente la frontera. En la información se destaca el hashtag: NiloIntentes, en referencia a la severidad de problemas que el acto podría costar o causar a los integrantes.
Dentro de los gráficos se especifica, por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos, que no se debe confiar en los llamados ‘polleros’. En sus gráficos explican que el supuesto servicio de cruzar la frontera está lleno de peligros, y enfatizan que los ‘polleros’ solo les interesa el dinero, dejando a medio camino, y a su suerte, a los migrantes interesados.
Por igual, el canal de WhatsApp no solo desacredita a los servicios ilegales para cruzar la frontera con el hashtag ‘NiloIntentes’ sino que también informa sobre notas de ‘desinformación’ o ‘fraude’ que pueden viralizarse en redes sociales.
‘Nuevos videos en TikTok están difundiendo información falsa anunciando que los migrantes indocumentados en EE.UU. ya no serán deportados tras supuestos anuncios del presidente Trump. Los videos aseguran que, a partir de febrero, las personas indocumentadas sin antecedentes penales podrán trabajar y estudiar en el país sin temor a ser deportados’ redacta el canal de Migración USA.
En el mismo comunicado, agrega: ‘Los videos aparentan un tono oficial, promete beneficios amplios para familias de inmigrantes y menciona nacionalidades específicas como mexicanos, hondureños y guatemaltecos como beneficiarios. No les creas. Son contenidos falsos. Consulta siempre con fuentes oficiales’
En otra publicación, asevera que existen tiktoks haciendo mención de documentos de residencia permanente para supuestos ‘Dreamers’ y a sus familiares. La agencia de migración asegura que dicha información es falsa, y que no existe notificación oficial que declare dicho servicio para migrantes que lleguen a los Estados Unidos.
Por su parte, otras agencias de los Estados Unidos, como la embajada y el consulado estadounidense en México, han compartido videos e información referente al hashtag ‘NiloIntentes’.