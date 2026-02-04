‘#NiloIntentes’ campaña de EU contra la desinformación migratoria en TikTok

En el canal oficial de WhatsApp de Migración USA, se ha compartido información relevante sobre la situación migratoria en la frontera entre México y los Estados Unidos.

En sus comunicados, las autoridades difundieron videos, gráficos y cápsulas informativas sobre los riesgos de cruzar ilegalmente la frontera. En la información se destaca el hashtag: NiloIntentes, en referencia a la severidad de problemas que el acto podría costar o causar a los integrantes.

Dentro de los gráficos se especifica, por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos, que no se debe confiar en los llamados ‘polleros’. En sus gráficos explican que el supuesto servicio de cruzar la frontera está lleno de peligros, y enfatizan que los ‘polleros’ solo les interesa el dinero, dejando a medio camino, y a su suerte, a los migrantes interesados.