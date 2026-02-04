México gastó 189 mdp en libros de texto para Cuba en 2025

El Gobierno de Claudia Sheinbaum reactivó desde julio de 2025 la impresión y el posterior envío de libros de texto para el sistema educativo cubano, pero, a diferencia de AMLO, no especificó en el contrato que la producción editorial era para la isla.

Conforme al contrato consultado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fueron impresos 7 millones de ejemplares, con un costo de 189 millones de pesos, sufragados con recursos públicos mexicanos, y ya se enviaron 4 millones de libros de texto a la isla a finales de noviembre de 2025.

En 2023 y 2024, el Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador gastó 387.4 millones de pesos en imprimir 15 millones de libros de texto para grados de educación básica y media del régimen cubano.

Los contratos de entonces fueron pactados entre la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) e Impresora y Encuadernadora Progreso, empresa editorial gubernamental mexicana; en ellos se aclaraba que estaban destinados al sistema escolar cubano a solicitud del Gobierno isleño, dada “la carencia de materiales y recursos tecnológicos”.

Los libros impresos por el Gobierno mexicano, conforme al sistema educativo cubano, contienen críticas directas al Gobierno de Donald Trump, con carga ideológica y de adoctrinamiento contra Estados Unidos.

En el nuevo documento, que no había sido difundido y ahora revela MCCI, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), organismo descentralizado de la SEP, instruye a Impresora y Encuadernadora Progreso (IEPSA), empresa de participación estatal mayoritaria, la impresión de 7.1 millones de libros de texto por 189.3 millones de pesos.

Aunque no señala a Cuba, el contrato refiere que los materiales son para el programa de “Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación”, como se denomina el plan de actualización educativa del régimen cubano, e incluye las claves subsecuentes de los anteriores contratos del Gobierno de AMLO para imprimir ejemplares de los títulos escolares.

El Gobierno mexicano ha enviado ya cerca del 58 por ciento de los más de 7.1 millones de libros cubanos impresos a partir de este último contrato, de acuerdo con información de plataformas de comercio exterior.

Al igual que los materiales educativos suministrados por la anterior gestión, los envíos fueron realizados vía marítima a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a finales de noviembre pasado.

La Cancillería envió el 25 de noviembre un primer cargamento con más de 3.8 millones de libros de texto impresos y publicados en México (como se detalla en la información aduanal) y al día siguiente, el 26 de noviembre, un segundo embarque con cerca de 259 mil ejemplares, sumando casi 4 millones 112 mil textos enviados.