México gastó 189 mdp en libros de texto para Cuba en 2025

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 4 febrero 2026
    México gastó 189 mdp en libros de texto para Cuba en 2025
    En total fueron impresos 7 millones de ejemplares, que fueron enviados el mes de noviembre del año pasado por medio de la SRE. Cuartooscuro

De acuerdo con esto, los libros del sistema educativo cubano, contienen críticas directas al Gobierno estadounidense, con carga ideológica y de adoctrinamiento

El Gobierno de Claudia Sheinbaum reactivó desde julio de 2025 la impresión y el posterior envío de libros de texto para el sistema educativo cubano, pero, a diferencia de AMLO, no especificó en el contrato que la producción editorial era para la isla.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No hay nada oscuro ni malo’... Sheinbaum aclara envío de petróleo a Cuba

Conforme al contrato consultado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fueron impresos 7 millones de ejemplares, con un costo de 189 millones de pesos, sufragados con recursos públicos mexicanos, y ya se enviaron 4 millones de libros de texto a la isla a finales de noviembre de 2025.

En 2023 y 2024, el Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador gastó 387.4 millones de pesos en imprimir 15 millones de libros de texto para grados de educación básica y media del régimen cubano.

Los contratos de entonces fueron pactados entre la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) e Impresora y Encuadernadora Progreso, empresa editorial gubernamental mexicana; en ellos se aclaraba que estaban destinados al sistema escolar cubano a solicitud del Gobierno isleño, dada “la carencia de materiales y recursos tecnológicos”.

Los libros impresos por el Gobierno mexicano, conforme al sistema educativo cubano, contienen críticas directas al Gobierno de Donald Trump, con carga ideológica y de adoctrinamiento contra Estados Unidos.

En el nuevo documento, que no había sido difundido y ahora revela MCCI, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), organismo descentralizado de la SEP, instruye a Impresora y Encuadernadora Progreso (IEPSA), empresa de participación estatal mayoritaria, la impresión de 7.1 millones de libros de texto por 189.3 millones de pesos.

Aunque no señala a Cuba, el contrato refiere que los materiales son para el programa de “Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación”, como se denomina el plan de actualización educativa del régimen cubano, e incluye las claves subsecuentes de los anteriores contratos del Gobierno de AMLO para imprimir ejemplares de los títulos escolares.

El Gobierno mexicano ha enviado ya cerca del 58 por ciento de los más de 7.1 millones de libros cubanos impresos a partir de este último contrato, de acuerdo con información de plataformas de comercio exterior.

TE PUEDE INTERESAR: Pemex reduce su deuda un 25% y acelera inversión: el plan maestro para 2026 de la 4T

Al igual que los materiales educativos suministrados por la anterior gestión, los envíos fueron realizados vía marítima a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a finales de noviembre pasado.

La Cancillería envió el 25 de noviembre un primer cargamento con más de 3.8 millones de libros de texto impresos y publicados en México (como se detalla en la información aduanal) y al día siguiente, el 26 de noviembre, un segundo embarque con cerca de 259 mil ejemplares, sumando casi 4 millones 112 mil textos enviados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


libros
Gobierno

Localizaciones


Cuba
México

Personajes


Andrés Manuel López Obrador

Organizaciones


MCCI
Conaliteg

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Ocultar pedofilia con petróleo

Ocultar pedofilia con petróleo
true

La amenaza de Trump a México
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que Juan Diego “N”, exdirector de Seguridad Pública municipal de Tlaltenango, fue detenido en un operativo coordinado por fuerzas estatales y federales y quedó a disposición de la autoridad judicial para definir su situación jurídica

Detienen en Zacatecas a exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango por presunto secuestro agravado
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el pasado 30 de enero más registros y archivos sobre el caso del multimillonario pederasta Jeffrey Epstein

Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein
México alberga una gran diversidad de especies de arañas debido a su amplio rango de ecosistemas, desde selvas tropicales hasta desiertos.

¿Cuándo inicia la temporada de arañas en México?... cómo saber cuáles son peligrosas y qué hacer si las vemos en casa
Ficha de procesamiento del financiero Jeffrey Epstein, cuyo caso ha generado una serie de investigaciones internacionales que continúan revelando conexiones con figuras de alto perfil.

Lo que hay que saber sobre la publicación más reciente del archivo Epstein
Motivo. La iniciativa busca impulsar la producción, exhibición y consolidación del cine mexicano como una industria creativa clave.

Anuncian nueva Ley de Cine en México con incentivos para fortalecer la industria cinematográfica
La Asociación Estatal de Tiro con Arco de Coahuila informó que los conocimientos adquiridos se replicarán en la entidad.

Coahuilenses participan en seminario nacional de tiro con arco rumbo a Los Ángeles 2028