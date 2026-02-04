México y EU lanzan plan sobre minerales críticos; Ebrard dice que habrá plan de trabajo conjunto

CDMX.- Luego de que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció la promulgación del Plan de Acción con México sobre Minerales Críticos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, celebró el acuerdo y señaló que el objetivo es asegurar el suministro de insumos estratégicos para la industria mexicana, en el contexto de la integración productiva con Estados Unidos.

El funcionario hizo los señalamientos tras participar en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se abordaron proyectos y mecanismos para impulsar inversión pública y privada.

Ebrard explicó que, por parte de México, los trabajos formales los llevará la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mientras que la parte operativa recaerá en la Secretaría de Economía, al indicar que de esa dependencia dependen el Servicio Geológico Nacional y la regulación de minas.

“Ya en lo operacional la Secretaría de Economía, porque de nosotros depende el Servicio Geológico Nacional y la regulación de minas. Entonces, se hace un equipo y vamos a desarrollar un plan de trabajo conjunto... cada quien, respetando sus normas legales, son diferentes las nuestras a las de ellos. Y respetando cada quien la soberanía del otro”, dijo.

En el plano de antecedentes, el Plan de Acción fue presentado por autoridades estadounidenses como un mecanismo con horizonte de trabajo de 60 días para coordinar políticas comerciales y reducir vulnerabilidades en cadenas de suministro de minerales considerados críticos.

Como reacción al anuncio, el titular de Economía sostuvo que el acuerdo se construirá bajo los marcos legales de cada país, sin detallar aún medidas específicas, y subrayó la necesidad de mantener el enfoque de coordinación bilateral.

Ebrard indicó que existe una lista de 60 minerales críticos, aunque dijo desconocer si el litio forma parte de ese listado, mientras avanzan los trabajos técnicos y diplomáticos.