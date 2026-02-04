México y EU lanzan plan sobre minerales críticos; Ebrard dice que habrá plan de trabajo conjunto

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 4 febrero 2026
    México y EU lanzan plan sobre minerales críticos; Ebrard dice que habrá plan de trabajo conjunto
    El titular de Economía sostuvo que el acuerdo se construirá bajo los marcos legales de cada país. /FOTO: CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Relaciones Exteriores

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SRE

Economía celebró el acuerdo y anticipó un plan de trabajo conjunto con Cancillería, bajo el argumento de cuidar el abasto para la industria

CDMX.- Luego de que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció la promulgación del Plan de Acción con México sobre Minerales Críticos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, celebró el acuerdo y señaló que el objetivo es asegurar el suministro de insumos estratégicos para la industria mexicana, en el contexto de la integración productiva con Estados Unidos.

El funcionario hizo los señalamientos tras participar en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se abordaron proyectos y mecanismos para impulsar inversión pública y privada.

TE PUEDE INTERESAR: SCJN destraba actas en adopción: jueces podrán ordenarlas aunque el Registro Civil no esté demandado

Ebrard explicó que, por parte de México, los trabajos formales los llevará la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mientras que la parte operativa recaerá en la Secretaría de Economía, al indicar que de esa dependencia dependen el Servicio Geológico Nacional y la regulación de minas.

“Ya en lo operacional la Secretaría de Economía, porque de nosotros depende el Servicio Geológico Nacional y la regulación de minas. Entonces, se hace un equipo y vamos a desarrollar un plan de trabajo conjunto... cada quien, respetando sus normas legales, son diferentes las nuestras a las de ellos. Y respetando cada quien la soberanía del otro”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Declina Carlos Aceves reelegirse como líder de CTM; da paso a sucesión

En el plano de antecedentes, el Plan de Acción fue presentado por autoridades estadounidenses como un mecanismo con horizonte de trabajo de 60 días para coordinar políticas comerciales y reducir vulnerabilidades en cadenas de suministro de minerales considerados críticos.

Como reacción al anuncio, el titular de Economía sostuvo que el acuerdo se construirá bajo los marcos legales de cada país, sin detallar aún medidas específicas, y subrayó la necesidad de mantener el enfoque de coordinación bilateral.

TE PUEDE INTERESAR: Clara Brugada rechaza llamar ‘pacto de silencio’ a propuesta de acuerdo con medios: ‘Son mentiras’

Ebrard indicó que existe una lista de 60 minerales críticos, aunque dijo desconocer si el litio forma parte de ese listado, mientras avanzan los trabajos técnicos y diplomáticos.

El anuncio se inscribe en un contexto regional de discusión sobre cadenas de suministro y reglas comerciales, en el que México y Estados Unidos han planteado fortalecer coordinación en sectores estratégicos vinculados a la industria y la inversión.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Relaciones Exteriores

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SRE

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Ocultar pedofilia con petróleo

Ocultar pedofilia con petróleo
true

La amenaza de Trump a México
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que Juan Diego “N”, exdirector de Seguridad Pública municipal de Tlaltenango, fue detenido en un operativo coordinado por fuerzas estatales y federales y quedó a disposición de la autoridad judicial para definir su situación jurídica

Detienen en Zacatecas a exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango por presunto secuestro agravado
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el pasado 30 de enero más registros y archivos sobre el caso del multimillonario pederasta Jeffrey Epstein

Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein
México alberga una gran diversidad de especies de arañas debido a su amplio rango de ecosistemas, desde selvas tropicales hasta desiertos.

¿Cuándo inicia la temporada de arañas en México?... cómo saber cuáles son peligrosas y qué hacer si las vemos en casa
Ficha de procesamiento del financiero Jeffrey Epstein, cuyo caso ha generado una serie de investigaciones internacionales que continúan revelando conexiones con figuras de alto perfil.

Lo que hay que saber sobre la publicación más reciente del archivo Epstein
Motivo. La iniciativa busca impulsar la producción, exhibición y consolidación del cine mexicano como una industria creativa clave.

Anuncian nueva Ley de Cine en México con incentivos para fortalecer la industria cinematográfica
La Asociación Estatal de Tiro con Arco de Coahuila informó que los conocimientos adquiridos se replicarán en la entidad.

Coahuilenses participan en seminario nacional de tiro con arco rumbo a Los Ángeles 2028