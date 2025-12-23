Sentencian a 162 años de prisión a ‘El Barney’ por el secuestro de dos menores y un adulto en Toluca

En ese lugar, el ahora sentenciado amenazó a las menores para impedir que abandonaran el inmueble, señalándoles que, en caso de hacerlo, mandaría a causar daño a su familia o las privaría de la vida.

De acuerdo con la investigación, el 14 de septiembre de 2024, las dos víctimas menores de edad fueron trasladadas por una mujer identificada como Michelle “N” al domicilio de Rubén Castillo Colín, ubicado en la delegación de San Cristóbal Huichochitlán, en el municipio de Toluca.

‘EL BARNEY’ AMENAZO A DOS MENORES DE EDAD PARA QUE NO ABANDONARAN EL INMUEBLE

Además de la pena privativa de la libertad, la autoridad judicial le impuso una multa económica y la reparación del daño a favor de las víctimas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ( FGJEM ) informó que obtuvo una sentencia condenatoria de 162 años y 6 meses de prisión en contra de Rubén Castillo Colín, alias “El Barney” , por su intervención en el delito de secuestro, cometido en agravio de dos personas menores de edad y una persona adulta.

‘EL BARNEY’ UTILIZÓ LA VIOLENCIA PARA CONTROLAR A SUS VÍCTIMAS

A partir de esa fecha, Rubén Castillo Colín utilizó violencia física y psicológica para mantener a las víctimas privadas de la libertad. Según las indagatorias, las obligó a realizar actividades domésticas como barrer, trapear, cocinar e ir por comida, sin permitirles salir solas del domicilio.

Las menores eran acompañadas y vigiladas por diversas personas, algunas de ellas ya identificadas por la autoridad ministerial. Además, el sentenciado les mostró fotografías de sus familiares, indicándoles que, si intentaban escapar, les causaría daño.

MENORES DE EDAD FUERON ABUSADOS POR ‘EL BARNEY’ DURANTE SU SECUESTRO; ‘EL BARNEY’ EXIGE’ PAGO A MODO DE RESCATE

La FGJEM detalló que a partir del 1 de octubre de 2024, las víctimas comenzaron a ser abusadas sexualmente por parte de Rubén Castillo Colín. Estas agresiones se repitieron el 4 de octubre del mismo año, de acuerdo con los datos recabados durante la investigación.

El 15 de octubre de 2024, el ahora sentenciado acudió al domicilio de la madre de una de las víctimas para exigir un pago de un millón de pesos a cambio de su libertad.

Durante ese encuentro, se ostentó como integrante de un grupo delincuencial con orígenes en Jalisco, con la finalidad de intimidar a la familia y evitar que se presentara una denuncia ante las autoridades.

MENOR LOGRÓ ESCAPAR Y PEDIR AYUDA A POLICÍAS

Las agresiones continuaron hasta que, al intentar abusar sexualmente de otra víctima, ésta logró defenderse, escapar del domicilio y solicitar auxilio a elementos de la Policía de Investigación. Tras conocer los hechos, los agentes se trasladaron al inmueble, donde detuvieron a Rubén Castillo Colín y rescataron a las víctimas menores de edad.

Posteriormente, el detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social correspondiente, quedando a disposición de la autoridad judicial.

JUEZ DICTA SENTENCIA DE 162 AÑOS Y SEIS MESES CONTRA ‘EL BARNEY’

Tras el desarrollo del proceso legal, un juez dictó sentencia condenatoria de 162 años y 6 meses de prisión en contra de Rubén Castillo Colín. Asimismo, se le impuso una multa de 1 millón 954 mil 960 pesos y el pago de 325 mil 710 pesos por concepto de reparación del daño.

