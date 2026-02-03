Adán Augusto: Dos frentes

  • porKemchs
    • CARTONES / 3 febrero 2026
      Adán Augusto: Dos frentes
    El senador Adán Augusto López descartó que su salida de la coordinación de Morena en el Senado se deba a los escándalos de corrupción en su contra.

    Además aclaró que antes de dejar la coordinación habló con el también senador Ignacio Mier, Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta, y posteriormente con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pero no con la presidenta Claudia Sheinbaum.

    “Las mentiras me tienen sin cuidado. Yo de mi patrimonio no me avergüenzo, les platiqué de dónde venía”, dijo al respecto.

