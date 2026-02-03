Estrellas, millones y creatividad: las celebridades que dominan los comerciales del Super Bowl

El Super Bowl es mucho más que el enfrentamiento deportivo más importante de Estados Unidos. Además del espectáculo de Medio Tiempo, la publicidad se ha convertido en uno de los grandes atractivos del evento, y este año no es la excepción. Mark Marshall, director de publicidad global de NBCUniversal —cadena que retransmitirá el Super Bowl en esta edición—, señaló que los 8 millones de dólares que cuesta, en promedio, un espacio publicitario de 30 segundos se acercan a la cifra récord alcanzada el año pasado, cuando FOX poseía los derechos de transmisión, según declaraciones a Bloomberg. En algunos casos, el costo de los anuncios llegará hasta los 10 millones de dólares, consolidando al Super Bowl como uno de los escaparates publicitarios más caros y vistos del mundo.

¿QUÉ CELEBRIDADES FORMAN PARTE DE LA PUBLICIDAD? La audiencia del Super Bowl es considerada única, por lo que cerca de 60 marcas —entre ellas Pepsi, Michelob ULTRA, Nerds y Pringles— compartieron adelantos de sus comerciales con el objetivo de captar la atención del público y generar conversación en redes sociales. De acuerdo con información de EFE, en esta edición destacan los anuncios del sector tecnológico, farmacéutico y de la industria del bienestar. Marshall destacó que casi el 40 % de las marcas anunciantes no estuvieron presentes en la final del año pasado. Cabe recordar que el último Super Bowl fue visto por un récord histórico de 128 millones de televidentes en Estados Unidos.

LLUVIA DE CELEBRIDADES Kendall Jenner con Fanatics Sportsbook La hija mayor del matrimonio entre Bruce y Kris Jenner protagoniza la campaña lanzada por Fanatics Sportsbook, en la que se burla de uno de los rumores más comentados sobre su familia: la llamada “maldición Kardashian”. El anuncio juega con los romances de Kendall y sus hermanas y la supuesta influencia que estos tienen en los deportistas, utilizando ese hilo conductor para conectar con el Super Bowl de este año. Pringles con Sabrina Carpenter La marca de botanas apostó por Sabrina Carpenter, reciente ganadora del Grammy, para su comercial. En el adelanto, la cantante utiliza las papas como pétalos de flor para decidir si la persona que le gusta “la ama o no la ama”. Los fans ya reaccionan en redes con frases como “please, please, please”, en referencia a su éxito Please Please Please, a la espera de ver la historia completa.

Emma Stone junto a Squarespace La actriz y ganadora del Oscar, Emma Stone, debuta en su primer comercial del Super Bowl junto al director Yorgos Lanthimos. Ambos protagonizan una escena misteriosa que deja a la actriz al borde de las lágrimas. El simbolismo de una gran casa sobre una roca mantiene intrigados a los fans, quienes deberán esperar al domingo para conocer el mensaje completo de la marca.

Michelob ULTRA con Kurt Russell, Lewis Pullman, Chloe Kim y TJ Oshie Kurt Russell interpreta a un legendario instructor que entrena a Lewis Pullman para potenciar su espíritu competitivo cuando la cerveza Michelob ULTRA está en juego. En su ascenso, Pullman sorprende incluso a atletas de élite como Chloe Kim y TJ Oshie.

Dunkin’ Donuts con Ben Affleck y Jennifer Aniston Ben Affleck busca opiniones “sinceras” para el comercial de este año y, para ello, convoca a viejos conocidos como Jennifer Aniston, Matt LeBlanc y Jason Alexander, quienes aparentemente intentan evitar que el anuncio salga a la luz durante la transmisión.