Ejército y Sheinbaum cambian las reglas del Servicio Militar Nacional... todo lo que necesitas saber

El cambio fue detallado por el coronel Juan Sandoval Muñoz , comandante del 78 Batallón de Infantería, quien explicó que el rediseño conserva la formación esencial, pero concentra los contenidos para evitar la deserción y facilitar el cumplimiento de esta obligación constitucional.

El Servicio Militar Nacional (SMN) en México entra en una nueva etapa. Bajo un esquema impulsado por el Ejército Mexicano y la administración de Claudia Sheinbaum , el adiestramiento se acorta de casi un año a solo 13 semanas , con la intención de hacerlo más atractivo, práctico y compatible con la vida escolar y laboral de los jóvenes.

La reforma busca modernizar el modelo del SMN, sin eliminar valores, disciplina ni el enfoque cívico-militar que caracteriza al programa.

DURACIÓN Y NUEVAS FECHAS DEL SERVICIO MILITAR

La duración del Servicio Militar Nacional pasó de 44 semanas a 13 semanas efectivas de adiestramiento, concentradas en tres meses.

Las sesiones se realizan los sábados de 7:00 a 13:00 horas, permitiendo que los conscriptos continúen con sus estudios o empleo sin interrupciones mayores.

El calendario se divide en dos escalones:

· Del 14 de febrero al 9 de mayo

· Del 1 de agosto al 24 de octubre

POR QUÉ SE REDUJO EL TIEMPO DEL SMN

Las autoridades realizaron un diagnóstico que concluyó que el modelo anterior resultaba poco atractivo para los jóvenes.

El nuevo esquema busca:· Facilitar el cumplimiento de la obligación constitucional· Hacer el servicio más accesible para estudiantes y trabajadores· Reducir el abandono por la duración prolongada

Lejos de recortar contenidos, el plan reorganiza el adiestramiento para hacerlo más eficiente y concentrado.

MATERIAS Y OBJETIVO DEL NUEVO PROGRAMA

El programa incluye 10 materias cívico-militares, entre ellas:

· Orden cerrado

· Primeros auxilios

· Protección civil y Plan DN-III-E

· Sanidad militar

· Conocimiento del armamento

· Aspectos cívico-militares

El objetivo es que los jóvenes comprendan cómo funcionan las Fuerzas Armadas, fortalezcan valores y reciban formación básica impartida por oficiales y sargentos.

SORTEO, MODALIDAD ENCUADRADOS Y MUJERES VOLUNTARIAS

El sorteo de bola blanca y bola negra se mantiene:· Bola blanca: marchan en centros de adiestramiento· Bola negra: quedan dispensados

La modalidad de Servicio Militar Encuadrado sigue vigente, también con 13 semanas, con adiestramiento personalizado dentro de instalaciones militares. Muchos participantes posteriormente causan alta como soldados o ingresan a planteles de educación militar.

En el caso de mujeres voluntarias, su participación continúa en aumento. Ahora realizan 13 sesiones, se integran en los mismos grupos que los hombres y reciben una Cartilla Militar simbólica, como reconocimiento a su servicio.

REQUISITOS PARA TRAMITAR LA CARTILLA MILITAR

El trámite puede realizarse entre los 18 y 39 años con los siguientes documentos:

· Acta de nacimiento certificada

· Comprobante de domicilio

· CURP

· Cuatro fotografías tamaño cartilla

DATOS CURIOSOS

· El nuevo modelo busca modernizar la imagen del SMN entre las nuevas generaciones

· La participación femenina se ha convertido en una de las principales promotoras del programa

· El rediseño prioriza formación práctica sin ampliar la carga de tiempo