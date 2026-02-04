Gobierno de Sheinbaum recorta presupuesto a búsqueda de personas y protección a menores

Al término de 2025, el gobierno federal realizó ajustes a la baja por más de 26 mil millones de pesos, que se tradujeron en menos recursos para la búsqueda de personas, la protección de menores y para servicios de seguridad que otorga la Guardia Nacional.

En contraste, incrementó los presupuestos de dependencias como la Agencia Nacional de Aduanas de México, el Banco del Bienestar, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, así como del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la Aerolínea del Estado Mexicano, entre otras.

De acuerdo con el último informe trimestral que la Secretaría de Hacienda envió a la Cámara de Diputados, del 1 de enero al 31 diciembre de 2025, el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes se redujo de 72.9 a 38.9 millones, equivalente a 46.7% menos.

A la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas le quitaron más de 200 millones, pues al inicio del año le autorizaron un presupuesto de mil 102 millones, pero al término, le destinaron 888.2 millones de pesos, equivalente a 19.4%.

En materia de seguridad, la Guardia Nacional sufrió un recorte superior a 3 mil 800 millones de pesos. Al inicio de 2025 le autorizaron 33 mil 799.8 millones, pero le terminaron dando 29 mil 966.8 millones, 11.3% menos.

El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (Interoceánico) dejó de ser una prioridad y de los 25 mil 122.9 millones de pesos autorizados para 2025, le dieron 3 mil 766.3 millones, es decir, le quitaron 21 mil 356.6 millones, equivalente a 85% menos.

El 28 de diciembre pasado, el Interoceánico sufrió un descarrilamiento en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas y cerca de un centenar de heridos.

También al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. le quitaron 157 millones, al pasar de 257.1 a 100.5 millones de pesos, una reducción de 60.9%, en tanto que el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V. pasó de tener 2 mil 275.5 millones a ejercer mil 986.9 millones, un recorte de 12.7%.

En materia de salud, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea tuvo un recorte de 9 millones de pesos; el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida y Hepatitis, de 54 millones; el Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva, de 832 millones, y al Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades le quitaron 93 millones.

Prioridades

De acuerdo con el informe de Hacienda, el presupuesto de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se disparó de mil 940.9 millones a 5 mil 342.5 millones el año pasado.

Lo anterior, a pesar de los escándalos de corrupción en los que se vio envuelta en los últimos meses, destacando casos de huachicol fiscal e incluso la destitución de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, encargado de indagar este delito, y quien es investigado por presuntos vínculos con redes de contrabando de combustible.

El Banco del Bienestar, S.N.C. también tuvo ajustes a su favor por más de 200%, pasando de 2 mil 357 millones a 4 mil 736.8 millones de pesos ejercidos a diciembre del año pasado.

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado tuvo ajustes al alza, pasando de contar con 3 mil 724.9, a ejercer 5 mil 202 millones de pesos al término de 2025.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V. tuvo un ligero incremento presupuestal, pasando de 924.6 millones autorizados, a contar con mil 021.5 millones de pesos, un aumento de 10.5%.

Mexicana, la Aerolínea del Estado Mexicano, S.A. de C.V. pasó de contar con cero pesos a recibir un ajuste a su favor por 93.2 millones de pesos.

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario tuvo un incremento histórico en sus recursos, al pasar de tener 48.3 millones a 81 mil 135.9 millones para 2025; sin embargo, dicho aumento se debió a una transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales con los que contaba la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (DGDFM), dinero que su utilizó para la construcción de los nuevos trenes en las rutas del AIFA-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

El Dato

300% se incrementó el presupuesto de la Agencia Nacional de Aduanas de México durante el año pasado.