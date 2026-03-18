Sentencian a 20 años de cárcel a ‘Fer Italia’ por violación a una menor de edad en Edomex

El 18 de marzo se reportó que el influencer conocido como ‘Fer Italia’, identificado como Luis Fernando Padilla, fue sentenciado a 20 años de cárcel.

La Fiscalía del Edomex detalló que la sentencia de Luis Fernando Padilla fue ordenada por su responsabilidad en el delito de violación en agravio de una adolescente de 16 años, en Huixquilucan. La autoridad judicial determinó penas de 10 años de prisión por cada uno de los delitos sexuales.

‘De acuerdo con las investigaciones, Luis Fernando Padilla, agredió en dos ocasiones a la víctima al interior del domicilio del sujeto ubicado en la colonia Constituyentes de 1917, en Huixquilucan’ explica el comunicado de la fiscalía.

Luis Fernando Padilla Manzo fue puesto a disposición de la autoridad judicial en el interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social ‘Lic. Juan Fernández Albarrán’, en Tlalnepantla. Fue detenido el 28 de agosto del 2025.

Según las investigaciones presentadas en la fiscalía, el influencer ‘Fer Italia’ fue responsable de una violación contra una menor de edad, tras haberla llevado, a base de manipulación, al domicilio donde se cometió el agravio. El caso se repitió con la misma víctima, pero se detalló que el detenido utilizó extorsión, amenazando con la divulgación de fotografías de índole sexual de la menor.

Luis Fernando también enfrenta un proceso judicial diverso por el delito de violación en agravio de su expareja sentimental, crimen que se cometió en el mismo inmueble ubicado en Huixquilucan, donde sucedió el caso de la menor de edad. El 19 de marzo se llevará a cabo la audiencia intermedia para el desahogo de la acusación.