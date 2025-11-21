Sentencian a 20 años de prisión a mujer por robo vinculado al caso de surfistas asesinados en Ensenada
Ary Gisell aceptó su responsabilidad en el robo que antecedió al asesinato de tres turistas en Ensenada y recibió una sentencia de 20 años de prisión
Ary Gisell ‘N’, señalada por su participación en los hechos que derivaron en el asesinato de dos surfistas australianos y un ciudadano estadounidense en el municipio de Ensenada, Baja California, fue sentenciada a 20 años de prisión.
Ary es señalada por los delitos de robo con violencia y robo de vehículo con violencia. Además, deberá cubrir una reparación del daño superior a 54 mil pesos.
La resolución fue emitida el miércoles 19 de noviembre durante una audiencia realizada a las 09:00 horas en la Sala 6 del Sistema de Justicia Penal. El proceso se llevó a cabo mediante un procedimiento abreviado, después de que la acusada aceptó su responsabilidad y renunció al derecho de enfrentar un juicio oral.
ARY FUE EL PRIMER CONTACTO CON SURFISTAS; ALERTÓ A CÓMPLICES PARA ROBARLES PERTENENCIAS
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), Silva Raya fue identificada como la persona que inicialmente tuvo contacto con los turistas australianos Jake Martin y Callum Ryan Robinson, así como con el estadounidense Jack Carter Rhoad, en la zona de Punta San José, en la Delegación Municipal Santo Tomás.
La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida estableció que el 27 de abril de 2024, entre las 18:00 y 19:00 horas, la acusada observó que los extranjeros poseían pertenencias de valor. Antes del ataque, señaló a sus acompañantes: “Traen buen teléfono y buenas llantas en su camioneta”, lo que, según las investigaciones, funcionó como detonante para que el resto del grupo planeara el asalto.
Horas después, entre las 22:00 y las 02:00 del 28 de abril, varios coautores regresaron al campamento donde se encontraban los turistas. Ahí los agredieron con armas de fuego, los privaron de la vida y sustrajeron diversos objetos personales, así como la camioneta Chevrolet Colorado en la que viajaban.
ASESINOS ESCONDIERON LOS CUERPOS DE LOS EXTRANJEROS EN UN POZO PROFUNDO; FISCALÍA LOGRÓ SU UBICACIÓN
Las autoridades señalaron que, tras el ataque, los agresores trasladaron los cuerpos de las tres víctimas a un pozo de aproximadamente 15 metros de profundidad, ubicado a varios kilómetros del sitio del campamento.
Durante la inspección, peritos localizaron restos de sangre, huellas de arrastre y evidencia de que se intentó eliminar rastros mediante la quema de tiendas de acampar y del vehículo.
El 3 de mayo de 2024, durante un operativo de búsqueda, la fiscalía estatal confirmó la localización de los cuerpos en la zona conocida como La Bocana. Junto a los restos de los tres turistas se halló un cuarto cuerpo, sin relación con el caso, cuya muerte habría ocurrido con anterioridad.
QUIÉNES SON LOS TRES EXTRANJEROS QUE FUERON ASESINADOS EN LA PLAYA EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
Los hermanos Jake y Callum Robinson, de 30 y 33 años, habían llegado a Ensenada el 27 de abril para acampar y practicar surf.
Jake era médico en Australia, mientras que Callum era deportista profesional de lacrosse y residía en San Diego
La tercera víctima, Jack Carter Rhoad, de 30 años, trabajaba en una empresa tecnológica en California y tenía planes de casarse en agosto de ese mismo año.
ARY GISELL OBTUVO UNA REDUCCIÓN DE CONDENA TRAS DECLARARSE CULPABLE
La FGE presentó diversos registros y declaraciones que ubicaron a Ary Gisell ‘N’ como quien motivó el robo y alertó a sus acompañantes sobre los bienes de valor en posesión de los turistas.
Dentro del expediente NUC 01-2024-06886, se acreditó que la acusada estuvo presente en el primer contacto con las víctimas y se retiró del lugar tras instigar a sus cómplices.
La admisión de responsabilidad permitió una reducción de pena respecto a los más de 30 años que enfrentaba inicialmente. Además de la prisión, deberá pagar 54 mil 285 pesos por reparación del daño, dejando abierta la posibilidad de que se determinen montos adicionales por la vía civil.
FISCALÍA SEÑALA A OTROS TRES HOMBRES COMO COAUTORES DE LOS ASESINATOS DE TURISTAS
La fiscalía informó que otros tres hombres señalados como coautores materiales continúan detenidos y sujetos a proceso por homicidio. Se trata de:
- Jesús Gerardo, alias “El Kekas”
- Irineo Francisco
- Ángel Jesús
Estos individuos fueron capturados tras las investigaciones iniciales que comenzaron luego de la denuncia por desaparición de los surfistas, interpuesta cuando dejaron de comunicarse con familiares y amigos.
El triple homicidio generó atención internacional debido a la nacionalidad de dos de las víctimas y a su presencia registrada en la región turística de Ensenada. Autoridades estatales han señalado que continuarán con la investigación para determinar responsabilidades adicionales.
La FGE mantiene abiertas diversas líneas sobre la participación exacta de cada uno de los implicados, así como los detalles de la planeación del robo que derivó en la muerte de los surfistas.