Sentencian a 20 años de prisión a mujer por robo vinculado al caso de surfistas asesinados en Ensenada

Ary Gisell 'N', señalada por su participación en los hechos que derivaron en el asesinato de dos surfistas australianos y un ciudadano estadounidense en el municipio de Ensenada, Baja California, fue sentenciada a 20 años de prisión. Ary es señalada por los delitos de robo con violencia y robo de vehículo con violencia. Además, deberá cubrir una reparación del daño superior a 54 mil pesos. La resolución fue emitida el miércoles 19 de noviembre durante una audiencia realizada a las 09:00 horas en la Sala 6 del Sistema de Justicia Penal. El proceso se llevó a cabo mediante un procedimiento abreviado, después de que la acusada aceptó su responsabilidad y renunció al derecho de enfrentar un juicio oral.

ARY FUE EL PRIMER CONTACTO CON SURFISTAS; ALERTÓ A CÓMPLICES PARA ROBARLES PERTENENCIAS De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), Silva Raya fue identificada como la persona que inicialmente tuvo contacto con los turistas australianos Jake Martin y Callum Ryan Robinson, así como con el estadounidense Jack Carter Rhoad, en la zona de Punta San José, en la Delegación Municipal Santo Tomás. La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida estableció que el 27 de abril de 2024, entre las 18:00 y 19:00 horas, la acusada observó que los extranjeros poseían pertenencias de valor. Antes del ataque, señaló a sus acompañantes: “Traen buen teléfono y buenas llantas en su camioneta”, lo que, según las investigaciones, funcionó como detonante para que el resto del grupo planeara el asalto. Horas después, entre las 22:00 y las 02:00 del 28 de abril, varios coautores regresaron al campamento donde se encontraban los turistas. Ahí los agredieron con armas de fuego, los privaron de la vida y sustrajeron diversos objetos personales, así como la camioneta Chevrolet Colorado en la que viajaban. ASESINOS ESCONDIERON LOS CUERPOS DE LOS EXTRANJEROS EN UN POZO PROFUNDO; FISCALÍA LOGRÓ SU UBICACIÓN Las autoridades señalaron que, tras el ataque, los agresores trasladaron los cuerpos de las tres víctimas a un pozo de aproximadamente 15 metros de profundidad, ubicado a varios kilómetros del sitio del campamento. Durante la inspección, peritos localizaron restos de sangre, huellas de arrastre y evidencia de que se intentó eliminar rastros mediante la quema de tiendas de acampar y del vehículo. El 3 de mayo de 2024, durante un operativo de búsqueda, la fiscalía estatal confirmó la localización de los cuerpos en la zona conocida como La Bocana. Junto a los restos de los tres turistas se halló un cuarto cuerpo, sin relación con el caso, cuya muerte habría ocurrido con anterioridad.