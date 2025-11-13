Sentencian a menor de edad por ejecución del secretario de Ayuntamiento de Linares, Nuevo León

México
/ 13 noviembre 2025
    Sentencian a menor de edad por ejecución del secretario de Ayuntamiento de Linares, Nuevo León
    El joven de 17 años que participó en la ejecución del secretario de Ayuntamiento del municipio de Linares, Juan Pulido Díaz, fue sentenciado a cuatro años de prisión. FOTO: ESPECIAL

Además de la sentencia condenatoria en contra del joven, el juez también impuso el pago por reparación de daño en términos de Ley, por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios

Monterrey, Nuevo León.- El joven de 17 años que participó en la ejecución del secretario de Ayuntamiento del municipio de Linares, Juan Pulido Díaz, fue sentenciado a cuatro años de prisión en un Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes Infractores en el estado, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL).

El adolescente identificado como Luis Mario ‘N’ fue condenado por el delito de homicidio calificado.

El juzgador consideró su participación activa como autor material del ataque armado.

Los hechos se registraron el pasado 7 de junio, cuando el joven llegó a la vivienda en donde habitaba el secretario del ayuntamiento y disparó en su contra.

Las lesiones que sufrió el funcionario municipal fueron mortales y le ocasionaron la muerte.

Además de la sentencia condenatoria en contra del joven, el juez también impuso el pago por reparación de daño en términos de Ley, por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

Temas


Asesinatos
Menores De Edad
Prisión

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


Fgj

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

