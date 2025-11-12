Vinculan a dos jóvenes por ataque a bar en el que murieron tres mujeres, en Nuevo León

Noticias
/ 12 noviembre 2025
    Vinculan a dos jóvenes por ataque a bar en el que murieron tres mujeres, en Nuevo León
    Los jóvenes están acusados por los hechos registrados en el ataque a un bar en el municipio de Juárez, Nuevo León Foto: cortesía
    Vinculan a dos jóvenes por ataque a bar en el que murieron tres mujeres, en Nuevo León
    Los jóvenes están acusados por los hechos registrados en el ataque a un bar en el municipio de Juárez, Nuevo León Fotos: cortesía

El incidente ocurrió el primero de noviembre en el municipio de Juárez

Por el ataque a un bar en el que murieron tres mujeres y cinco personas resultaron lesionadas, dos jóvenes, de 20 y 21 años, fueron vinculados a proceso, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La FGJNL informó el resultado de la audiencia para resolver la situación jurídica de Jasiel ‘N’ de 20 años, y Javier ‘N’, de 21.

En el caso de ambos están acusados de los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa y solo Jasiel, de lesiones.

Los hechos se registraron el pasado 1 de noviembre en un bar del municipio de Juárez, en donde perdieron la vida tres mujeres y cinco personas resultaron heridas.

El juez estimó suficientes los motivos expuestos para acreditar la participación de los jóvenes en los hechos y determinó su vinculación a proceso.

TE PUEDE INTERESAR: Joven se debate entre la vida y la muerte tras choque con unidad de la Ministerial, en Nuevo León

Además, el juzgador impuso medida cautelar de prisión preventiva con internamiento en un Centro de Readaptación Social estatal y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Temas


Inseguridad
homicidios
Armas de fuego

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


FGE

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

true

Proceso

Revista semanal se ha consolidado a lo largo de 35 años como una fuente confiable, crítica y plural de temas políticos y culturales, nacionales e internacionales de actualidad.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El primer cuadro de la ciudad potencializará su desarrollo con la llegada del tren de pasajeros.

Saltillo: Se potencializa Zona Centro con la llegada del tren, construirán fraccionamiento a lado de estación
De manera general, uno de cada cinco alumnos de Coahuila ha pensado en el suicidio.

Alarma en Coahuila: 58% de estudiantes de quinto de primaria ha pensado en suicidarse
Érik Lira, Keylor Navas, Armando González y Brian Rodríguez representan el resurgir de los cuatro grandes en el Apertura 2025: solidez, liderazgo y goles que devolvieron a Cruz Azul, Pumas, Chivas y América al protagonismo de la Liguilla.

Los ‘Cuatro Grandes’ regresan a la Liguilla: cómo llegan América, Chivas, Cruz Azul y Pumas al cierre del Apertura 2025
Éxito. El set que incluye a las tres muñecas de las protagonistas de la película animada no podrá adquirirse, debido a ser una línea exclusiva para coleccionistas de Mattel.

¡Un éxito! Agotan fans las muñecas oficiales de ‘Kpop Demon Hunters’ de Mattel
El Capitolio de los Estados Unidos en Washington. La Cámara de Representantes votará más tarde ese mismo día un paquete de resoluciones de continuidad que reabriría el gobierno estadounidense.

¿Qué debe ocurrir para abrir el Gobierno de EU tras el cierre más largo de la historia?
Aseguran que se trata del cierre más largo en la historia del país el cual ha afectado “de manera permanente’ a la publicación de ‘todos estos datos económicos’. FOTO:

Peligra publicación de datos de inflación y empleo en EU tras el cierre de gobierno
Noem añadió que la operación relámpago, llevada a cabo con la cooperación del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, era un modelo que quería replicar en todo Estados Unidos..

Anuncia Kristi Noem la detención de más de 150 migrantes ilegales acusados de delitos sexuales en Florida
Fosas clandestinas en las cercanías en el estadio mundialista en Guadalajara

Fosas clandestinas en las cercanías en el estadio mundialista en Guadalajara