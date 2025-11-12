Vinculan a dos jóvenes por ataque a bar en el que murieron tres mujeres, en Nuevo León

Por el ataque a un bar en el que murieron tres mujeres y cinco personas resultaron lesionadas, dos jóvenes, de 20 y 21 años, fueron vinculados a proceso, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La FGJNL informó el resultado de la audiencia para resolver la situación jurídica de Jasiel ‘N’ de 20 años, y Javier ‘N’, de 21.

En el caso de ambos están acusados de los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa y solo Jasiel, de lesiones.

Los hechos se registraron el pasado 1 de noviembre en un bar del municipio de Juárez, en donde perdieron la vida tres mujeres y cinco personas resultaron heridas.

El juez estimó suficientes los motivos expuestos para acreditar la participación de los jóvenes en los hechos y determinó su vinculación a proceso.

Además, el juzgador impuso medida cautelar de prisión preventiva con internamiento en un Centro de Readaptación Social estatal y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.