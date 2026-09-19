SEP certificó al Colegio Rébsamen siete días antes del sismo de 2017; en el plantel murieron 26 personas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    SEP certificó al Colegio Rébsamen siete días antes del sismo de 2017; en el plantel murieron 26 personas
    El 12 de septiembre de ese año, la inspectora Claudia Fabiola García Pérez realizó una visita al colegio. Cuartoscuro

Una inspectora de la SEP reportó que la escuela era un espacio seguro, días antes del terremoto

CDMX.- Una inspectora de la SEP reportó que el Colegio Enrique Rébsamen era un espacio seguro, siete días antes del sismo del 19 de septiembre de 2017. Ese día, en el plantel murieron 26 personas, entre ellos 19 menores.

El 12 de septiembre de ese año, la inspectora Claudia Fabiola García Pérez realizó una visita al colegio. En el acta respectiva, asentó que no existían instalaciones como viviendas o establecimientos comerciales que tuvieran comunicación directa con la escuela.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/feminicidios-siguen-sin-detenerse-en-mexico-tras-caso-de-claudia-tacoronte-IN23597359

Sin embargo, en el colegio sí había una vivienda que había construido la dueña y directora Mónica García Villegas, quien sin permisos agregó un departamento al edificio administrativo que se colapsó con el sismo.

“El espacio es seguro”, agregó de su puño y letra la inspectora, cuyo caso hasta ahora no ha sido publicado.

DEPARTAMENTO PROVOCÓ EL COLAPSO DEL EDIFICIO

Las autoridades penales concluyeron que el departamento de García Villegas provocó el colapso del edificio, cuya estructura original no fue diseñada para soportar el peso adicional.

El 31 de marzo de 2021, tres años y medio después del sismo, el Órgano Interno de Control (OIC) en la Autoridad Educativa Federal (AEF) para la Ciudad de México destituyó de su cargo a García Pérez, como sanción administrativa por las omisiones durante la inspección al colegio. La AEF es un órgano desconcentrado de la SEP.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-encabeza-homenaje-a-victimas-de-los-sismos-del-19-de-septiembre-de-1985-y-2017-NN23597479

El pasado 13 de mayo, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó por unanimidad la destitución, al declarar infundado un juicio de nulidad de la ex funcionaria.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derrumbes
Sismos
Terremotos

Localizaciones


CDMX
Alcaldía Tlalpan

Organizaciones


SEP

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Cuidado con internet

Cuidado con internet
La estudiante española de intercambio, llegó en agosto a la UAEM. Fue apuñalada en el estacionamiento de la Casa de la Cultura de Cuautla por un hombre que le robó el celular.

Feminicidios siguen sin detenerse en México, tras caso de Claudia Tacoronte
Otros señalados en la red son el excapitán Víctor Hugo Perrey Pérez y Francisco Javier Martínez, exgerente de Administración y Finanzas de la aduana de Tampico.

Red de huachicol fiscal: exmarinos reportaron millones de pesos en ingresos y propiedades
La terminal cuenta con autorización para almacenar alrededor de 100 millones de litros de combustible, una capacidad superior al volumen asegurado.

Aún por determinar si los 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato son de procedencia ilícita
Un sector beneficiario del aguinaldo son las pensionadas y pensionados del IMSS e ISSSTE, te decimos cuándo será el pago.

¡Atención pensionados! IMSS e ISSSTE confirman fechas y pago del aguinaldo 2026
Este nuevo descanso largo está marcado por una sesión de CTE, por la que alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases; seguirá por una suspensión de las labores docentes.

¡Cuatro días sin clases ! ¿Cuándo es el próximo megapuente confirma do por la SEP en octubre?
Postura. El cantante utilizó sus redes sociales para hablar sobre lo ocurrido durante el concierto y adelantar sus próximos pasos.

¿Qué le pasó a Aleks Syntek? Anuncia que se va de México tras crisis en show
Aquí no importa quien vaya arriba o abajo en la tabla, la intensidad, orgullo y pasión se incrementan y suelen darse las sorpresas.

Chivas vs América: seis batallas que convirtieron el Clásico en una guerra eterna