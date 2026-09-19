SEP certificó al Colegio Rébsamen siete días antes del sismo de 2017; en el plantel murieron 26 personas

El 12 de septiembre de ese año, la inspectora Claudia Fabiola García Pérez realizó una visita al colegio . En el acta respectiva, asentó que no existían instalaciones como viviendas o establecimientos comerciales que tuvieran comunicación directa con la escuela.

CDMX.- Una inspectora de la SEP reportó que el Colegio Enrique Rébsamen era un espacio seguro, siete días antes del sismo del 19 de septiembre de 2017. Ese día, en el plantel murieron 26 personas, entre ellos 19 menores.

Sin embargo, en el colegio sí había una vivienda que había construido la dueña y directora Mónica García Villegas, quien sin permisos agregó un departamento al edificio administrativo que se colapsó con el sismo.

“El espacio es seguro”, agregó de su puño y letra la inspectora, cuyo caso hasta ahora no ha sido publicado.

DEPARTAMENTO PROVOCÓ EL COLAPSO DEL EDIFICIO

Las autoridades penales concluyeron que el departamento de García Villegas provocó el colapso del edificio, cuya estructura original no fue diseñada para soportar el peso adicional.

El 31 de marzo de 2021, tres años y medio después del sismo, el Órgano Interno de Control (OIC) en la Autoridad Educativa Federal (AEF) para la Ciudad de México destituyó de su cargo a García Pérez, como sanción administrativa por las omisiones durante la inspección al colegio. La AEF es un órgano desconcentrado de la SEP.