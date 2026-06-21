SEP da a funcionarios cursos de coaching y negociación; gasta 15.3 mdp en imagen personal

La semana pasada, en medio de su mesa de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Secretaría de Educación Pública (SEP) firmó un contrato para pagar un máximo de 15.3 millones de pesos a empresas privadas para impartir diversos cursos a funcionarios, entre ellos, de imagen personal, coaching, ego, liderazgo y superación personal. En la licitación IA-11-712-0110-00999-N-21-2026, la Dirección de Adquisiciones de la SEP también contrató, además de la impartición de talleres de Excel y bases de datos, diversos cursos de estrategia de negociación y de relaciones interpersonales para más de 2 mil funcionarios adscritos al sector central de la SEP y los cuales, se afirma, ayudarán a mejorar el desempeño de las funciones relacionadas con su puesto.

El pasado 8 de junio, la SEP entregó esta licitación a la empresa I4L de México y a la Universidad para la Innovación y la Cultura (Unic) por un monto máximo de 15 millones 360 mil pesos. “El servicio consiste en contratar la impartición de 69 acciones formativas en la modalidad presencial, así como la aplicación de instrumentos de evaluación con fines de certificación en las capacidades profesionales, para formar durante el ejercicio fiscal 2026 hasta 2 mil 197 personas servidoras públicas adscritas al sector central de la SEP en los conocimientos y habilidades que les permitan mejorar el desempeño de las funciones relacionadas con su puesto”. Se detalla que la vigencia del contrato inició el pasado 9 de junio y concluirá a más tardar el 31 de diciembre de este año. EGO Y CRECIMIENTO PERSONAL En la página 43 de la licitación se detalla que se deberá impartir el curso Imagen personal e institucional para entre 15 y 25 personas durante 20 horas de forma presencial. También en la misma hoja se indica que se tendrán que impartir los cursos “Motivación personal”, “El ego en el liderazgo”, “Crecimiento personal aplicado en la vida laboral”, “Resistencia al cambio”. En la página 44 se apunta que se tendrán que impartir los cursos “Coaching para el cambio de hábitos”, “Las 5 S de la superación personal: Seiri, Seiton, Seison, Seiketun y Shitsuke”, así como “Desarrollo humano y plenitud de vida”.

TALLERES CON EGO En la página 42 del anexo de la licitación se detalla que se impartirá el curso “Metodología Lego Serious Play: Para facilitar la comunicación, el pensamiento y la construcción de ideas para resolver problemas”, con una duración de 20 sesiones para 15 personas. La técnica de este curso busca resolver problemas en grupo en donde se utilizan bloques de Lego como medio para ayudar a los asistentes a que con las manos se puedan comunicar de manera más eficaz y desarrollar estrategias. LUGAR DE ENTREGA DE “EL SERVICIO” Se establece que estos servicios se prestarán en las sedes que defina la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, en un horario comprendido entre las 10:00 a las 20:00 horas, de lunes a viernes —días hábiles—, los cuales serán precisados en una reunión inicial. CONFIDENCIAL En el contrato se advierte que los proveedores y la dependencia acuerdan que la información que se intercambie se tratará de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y demás legislación aplicable. Se indica que para el tratamiento de los datos personales que la SEP y las empresas recaben con motivo del contrato que se formalice, deberá de realizarse con base en lo previsto en el aviso de privacidad respectivo.

“Por tal motivo, el proveedor asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el contrato”, se establece. EL DATO El 8 de junio la SEP entregó esta licitación a la empresa I4L de México y a la Universidad para la Innovación y la Cultura (Unic). 20 horas de duración tendrá el curso Imagen personal e institucional, y será presencial. 15 personas podrán participar en el curso “Metodología Lego Serious Play”, que durará 20 sesiones.

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