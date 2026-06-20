Consuma chantaje: Recibe CNTE de Oaxaca 800 millones de pesos... y se va

CDMX.- Después de tres semanas de presión, a través de marchas y bloqueos en la Ciudad de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) consumó el chantaje. La Sección 22, de Oaxaca, amarró una bolsa de 800 millones de pesos, y sus agremiados preparaban desde anoche la retirada del plantón. “El Gobierno Federal otorgará un recurso económico al magisterio oaxaqueño para atender las necesidades educativas y combatir el rezago en la entidad federativa, con un presupuesto total equivalente al otorgado para el ciclo escolar 2025-2026”, indica el acuerdo enlistado en la minuta fechada el pasado miércoles 17 de junio pasado.

Este acuerdo fue firmado por el Secretario de Educación, Mario Delgado; el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara; y el titular de Educación en la entidad, Emilio Montero. La minuta también establece el compromiso de atender, mediante mesas tripartitas entre autoridades y la dirigencia sindical, temas relacionados con la operación educativa, la reparación de daños, la justicia y la seguridad social.

🚨 Tras 19 días de movilizaciones, la CNTE anunció una suspensión en sus protestas en la CDMX y en otros estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Zacatecas, al entrar en una etapa de "reorganización"



También, comenzaron el retiro de las casas de campaña instaladas en el plantón... pic.twitter.com/pWrxWIXBqe — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 20, 2026

Además ratifica los acuerdos asumidos para la construcción de la nueva Ley Educativa estatal y garantiza el subsidio de energía eléctrica para los planteles adscritos a la Sección 22, entre otros puntos. Así, la mayor representación de la CNTE consumó tres semanas de manifestaciones no solo en la CDMX, sino también en Oaxaca, donde bloquearon el Aeropuerto y las instalaciones de Pemex.

La SEP y la Segob dividieron las negociaciones con la CNTE. Así, atendieron el jueves a la Ceteg, de Guerrero, que obtuvo el compromiso de que el próximo lunes acudan a Chilpancingo, Guerrero, los titulares de Educación, Mario Delgado, y el director del ISSSTE, Martí Batres. Juan Carlos Salmerón, Secretario de Organización de la Ceteg, dijo que negociarán la asignación de recategorizaciones, un estímulo de 100 mil pesos a los maestros que pasen a la etapa de jubilación y un aumento en el presupuesto, entre otras peticiones.

Ayer tocó el turno a los maestros de la CDMX, que fueron atendidos en la SEP, y de Chiapas, que fueron recibidos en la Segob. El magisterio capitalino logró que las autoridades educativas evalúen la entrega de 240 becas para hijos de profesores y un bono adicional equivalente a 40 días para jubilados, asimismo que se reintegren los descuentos aplicados a los maestros que se ausentaron de sus aulas para presentarse al plantón.

La CNTE de la CDMX también logró que se revise la autorización de 4 mil 294 plazas para maestros y que se les amplíe a 8 días la licencia para cuidado de familiares enfermos u hospitalizados, entre otros beneficios.

Publicidad