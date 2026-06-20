Protestan pensionados ante Sheinbaum en Tijuana

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México
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    Protestan pensionados ante Sheinbaum en Tijuana
    Integrantes de la Alianza para la Defensa de la Pensión y el Patrimonio se manifestaron afuera del CBTis 190, que Sheinbaum iba a inaugurar. Presidencia

Se manifestaron por el recorte retroactivo a sus pagos y exigieron eliminar la medida y garantizarles certeza jurídica

Tijuana, BC.- Un grupo de pensionados afectados por el recorte retroactivo a sus pagos exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar la medida y garantizarles certeza jurídica.

Integrantes de la Alianza para la Defensa de la Pensión y el Patrimonio se manifestaron afuera del CBTis 190, que Sheinbaum iba a inaugurar en las orillas de Tijuana, para insistir en que se elimine el tope de 70 mil pesos ordenado a las pensiones de forma retroactiva, aunque dejó fuera a las del Ejército.

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“Queremos, por favor, que nos dé certeza jurídica. Nosotros tenemos nuestros derechos, son íntegramente ganados y legales, trabajamos 25, 30 o más años, somos de las empresas estratégicas del Estado, de Comisión Federal, de Pemex, a esas de esas de las que tanto le echas flores”, le dijo una mujer a la llegada, a través de la ventanilla.

INAUGURAN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

“Sí, ya se está atendiendo”, respondió la presidenta, que hace unos días aseguró que pediría revisar si se cometió alguna injusticia en la Reforma contra lo que ella llamó “pensiones doradas”.

Entre el tumulto, la presidenta se negó a responder sobre el fin de la huelga de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que levantó a su campamento del centro histórico de la Ciudad de México; solo comentó que las Secretarías de Educación y Gobernación ya estaban atendiendo.

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Con el titular de educación, Mario Delgado, y la gobernadora Marina del Pilar, inauguró el bachillerato tecnológico en la Colonia Natura, a media hora del centro de Tijuana, con un corte de listón y un recorrido.

“La educación es un derecho, no un privilegio y vamos a seguir construyendo más preparatorias”, dijo Sheinbaum en un breve discurso.

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