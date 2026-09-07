SEP refuerza medidas contra abuso sexual y maltrato infantil en las escuelas

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    SEP refuerza medidas contra abuso sexual y maltrato infantil en las escuelas
    Mario Martín Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública CUARTOSCURO
    SEP refuerza medidas contra abuso sexual y maltrato infantil en las escuelas
    Mario Delgado, secretario de Educación Pública CUARTOSCURO

SEP fortalece la supervisión, habilita mecanismos de denuncia segura y capacita al personal exigiendo cero tolerancia ante la violencia infantil

En la Segunda Jornada Nacional de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil desde la Escuela Primaria Ma. de Jesús Santa Olalla López, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, compartió que todos los días se trabaja para prevenir y eliminar el abuso sexual y el maltrato infantil de los planteles escolares.

”Por memoria, por justicia y por futuro. Hoy nos obliga la garantía de no repetición”, señaló Lorena Villavicencio, titular del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) luego de recordar la tragedia del 28 de agosto del 2025, donde el Estado mexicano pidió perdón a 17 niñas y niños víctimas de abuso sexual en el jardín de niños Marcelino de Champagnat. Los responsables de los hechos fueron condenados a 400 años de cárcel.

Se reconoció también la valentía de quienes han denunciado exigiendo justicia, reiterándoles que no están solas ni solos, pues las instituciones se mantienen alerta ante cualquier señal de violencia o abuso.

“Ninguna niña o niño debe ser víctima de violencia en ningún entorno, mucho menos en la escuela, que existe para enseñar, cuidar y convivir”, subrayó el funcionario federal.

Tras el segundo año de estas jornadas llevadas a acabo, se informó sobre la supervisión de planteles y la clausura de escuelas involucradas. Manteniendo una colaboración constante con las autoridades para la protección de los niños y el esclarecimiento y sanciones a los responsables.

”Todo el personal educativo está siendo capacitado. Hemos creado mecanismos de denuncias seguros y confidenciales, y estamos mejorando la infraestructura escolar para eliminar espacios inseguros. Esta jornada se está repitiendo en todas las escuelas de nuestro país”, agregó el secretario.

SE ESTÁ RECONOCIENDO LA GRAVEDAD DEL ABUSO SEXUAL Y MALTRATO INFANTIL

Por su parte, Mario Chávez, director general de Operaciones de la Autoridad Educativa de la Ciudad de México, enfatizó la importancia de reconocer la gravedad del problema para combatirlo de manera eficaz.

El mandatario señaló que la SEP debe asumirse como parte de la solución, garantizando que en cada escuela se pueda aprender, jugar, participar con respeto y seguridad. Donde cada persona aprenda a decir no cuando se sienta violentada.

“Nunca se queden calladas ni callados. Esta jornada existe para reconocer lo que daña a niñas, niños y adolescentes, prevenirlo y atenderlo”, pidió a las decenas de niñas y niños presentes.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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