SEP responde a la OCDE por escuelas con carencias y destaca inversión de 142 mil 500 mdp

La Secretaría de Educación Pública (SEP) respondió a la información publicada por El Universal sobre el aumento de estudiantes mexicanos que asisten a escuelas donde las deficiencias de infraestructura dificultan la enseñanza. La dependencia destacó los recursos destinados al programa La Escuela es Nuestra (LEEN), que desde 2019 ha beneficiado a más de 187 mil planteles públicos. En un posicionamiento, la SEP señaló que el mejoramiento de la infraestructura educativa es una tarea permanente para garantizar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudien en espacios dignos, seguros y adecuados para el aprendizaje. La dependencia informó que, desde la creación de La Escuela es Nuestra en 2019, el programa ha acumulado una inversión de 142 mil 500 millones de pesos. También indicó que para 2026 se destinaron 26 mil millones de pesos, con la meta de atender 75 mil 405 planteles en beneficio de 8.5 millones de estudiantes.

OCDE REPORTA AUMENTO DE ESTUDIANTES AFECTADOS POR DEFICIENCIAS ESCOLARES La respuesta de la SEP se dio después de que El Universal publicara que la proporción de estudiantes mexicanos de 15 años que asisten a escuelas donde las deficiencias de infraestructura dificultan la enseñanza aumentó de 37% en 2022 a 50% en 2025, de acuerdo con los resultados de PISA 2025, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El indicador se basa en cuestionarios de contexto respondidos por directores escolares, quienes reportaron en qué medida las condiciones de edificios, terrenos e instalaciones, así como los sistemas de iluminación, calefacción, enfriamiento y acústica, obstaculizan las actividades educativas. La información publicada también señala que las carencias de materiales educativos aumentaron durante el mismo periodo. En 2025, el 48% de los estudiantes asistía a escuelas donde la insuficiencia de libros de texto, equipos de cómputo, materiales de biblioteca y recursos de laboratorio dificultaba la enseñanza, frente al 44% registrado en 2022. El reporte precisa que estas cifras no significan que la mitad de las escuelas del país se encuentre en malas condiciones, sino que representan la proporción de estudiantes cuyos directores identificaron obstáculos materiales para impartir clases. SEP DESTACA INVERSIÓN DE LA ESCUELA ES NUESTRA En su posicionamiento, la SEP señaló que el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fortalece el programa La Escuela es Nuestra para atender las necesidades de infraestructura de los planteles públicos. La dependencia afirmó que, al cierre de 2025, el programa benefició a 69 mil 291 comunidades escolares de educación básica, con una asignación de 19 mil 352.6 millones de pesos. En educación media superior, agregó, durante ese mismo año se apoyó por primera vez a 6 mil 317 comunidades escolares, mediante recursos por 4 mil 635.7 millones de pesos. Según la SEP, el esquema permite que las propias comunidades escolares decidan y gestionen las mejoras necesarias en sus instalaciones, de acuerdo con sus condiciones particulares y las reglas de operación del programa. Para 2026, la dependencia prevé atender 75 mil 405 planteles educativos con un presupuesto de 26 mil millones de pesos. Los recursos pueden destinarse a la rehabilitación y ampliación de espacios, el mantenimiento de instalaciones y la adquisición de equipamiento. La SEP indicó que se dará prioridad a las comunidades con mayores condiciones de rezago social, marginación y vulnerabilidad.

COMUNIDADES ESCOLARES ADMINISTRAN DIRECTAMENTE LOS RECURSOS La Secretaría explicó que los apoyos se entregan a través de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), integrados por integrantes de las comunidades escolares. De acuerdo con la dependencia, este mecanismo permite que madres y padres de familia, docentes y otros participantes decidan el destino de los recursos y supervisen las acciones realizadas en cada plantel. La SEP sostuvo que la administración directa busca atender las necesidades específicas de las escuelas mediante la participación comunitaria y sin intermediarios en la entrega de los apoyos. En su comunicado, la dependencia también señaló que el mejoramiento de las condiciones de los planteles públicos es indispensable para garantizar el derecho a la educación y reducir las desigualdades. ESPECIALISTAS PIDEN EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA INVERSIÓN EDUCATIVA La nota de El Universal recoge las opiniones de especialistas que consideran necesario revisar tanto el financiamiento como los resultados de los programas de infraestructura escolar. Irma Villalpando, doctora en Pedagogía y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que el programa La Escuela es Nuestra resulta insuficiente frente a las necesidades del Sistema Educativo Nacional. Entre sus propuestas mencionó aumentar el presupuesto y fortalecer, al mismo tiempo, la formación y el desarrollo profesional de los docentes. Por su parte, Fernando Ruiz Ruiz consideró que los recursos destinados a infraestructura deben acompañarse de asistencia técnica, supervisión y seguimiento para identificar qué carencias se han resuelto y cuáles persisten. El especialista también señaló que la responsabilidad de garantizar escuelas dignas, seguras y funcionales corresponde al Estado, y planteó que los resultados de PISA deben utilizarse para evaluar la eficacia de las políticas públicas y su impacto en las desigualdades educativas. La evaluación PISA 2025 en México se aplicó a 7 mil 843 estudiantes de 297 escuelas, una muestra representativa de aproximadamente un millón 581 mil adolescentes escolarizados de 15 años, equivalentes al 69% de la población nacional de esa edad.

Los resultados, publicados por la OCDE el 8 de septiembre de 2026, también reportaron diferencias entre México y el promedio de la organización en los niveles básicos de competencia: en ciencias, el 50% de los estudiantes mexicanos alcanzó al menos ese nivel, frente al 74% de los alumnos de la OCDE; en lectura, la proporción fue de 50% en México y 69% en el conjunto de países evaluados. La SEP concluyó su posicionamiento al reiterar su compromiso de ampliar la atención a los planteles y fortalecer su infraestructura para avanzar hacia entornos educativos dignos, seguros e inclusivos.

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