Uno de cada dos alumnos asiste a escuelas de México en mal estado

La proporción de estudiantes mexicanos de 15 años que asisten a escuelas donde las deficiencias de infraestructura dificultan la enseñanza pasó de 37% en 2022 a 50% en 2025, un incremento de 13 puntos porcentuales, de acuerdo con los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA 2025), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las cifras provienen de los cuestionarios de contexto aplicados a los directores escolares, quienes señalaron en qué medida las condiciones de edificios, terrenos e instalaciones, así como de los sistemas de iluminación, calefacción, enfriamiento y acústica, obstaculizan las actividades educativas. Irma Villalpando, doctora en Pedagogía y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que en los aprendizajes intervienen factores externos a la escuela, como el hogar y la participación de los padres, e internos, entre los que destaca el desempeño del maestro, seguido de los materiales educativos y la infraestructura.

Para la especialista, el problema afecta con mayor fuerza a los alumnos de familias desfavorecidas, quienes pueden carecer de libros y computadoras tanto en sus hogares como en sus escuelas. En contraste, los estudiantes con mayores recursos tienen posibilidades de compensar algunas deficiencias de sus planteles. “Siempre una carencia social va a impactar a los más vulnerables”, afirma. Por ello, considera que una política de equidad debe destinar mayores apoyos a quienes tienen menos recursos en sus hogares. Las deficiencias educativas también alcanzan los materiales utilizados para impartir clases. En 2025, 48% de los estudiantes asistía a escuelas en las que su insuficiencia dificultaba la enseñanza, frente a 44% en 2022. La OCDE incluye en este indicador libros de texto, equipos de cómputo, materiales de biblioteca y recursos de laboratorio. Villalpando advierte que una buena infraestructura no sustituye la preparación de los profesores. “Si tienes un buen maestro y una escuela pobre es mucho mejor que si tienes una escuela muy bien equipada y un muy mal maestro”, sostiene. Y añade: “La fórmula ganadora es un muy buen maestro en una escuela muy bien equipada”. PISA también revela que 29% de los estudiantes asiste a planteles cuyos directores reportan dificultades para impartir clases por falta de profesores, mientras que 41% estudia en escuelas donde la escasez de personal de apoyo perjudica las actividades educativas. La proporción relacionada con la falta de docentes es inferior al promedio de la OCDE, de 39%, y no mostró una variación estadísticamente significativa respecto de 2022, según el organismo.

Las deficiencias materiales coinciden con resultados académicos inferiores a los promedios internacionales. En ciencias, solamente 50% de los alumnos mexicanos alcanzó al menos el nivel básico de competencia, frente a 74% en la OCDE. En lectura, la proporción fue también de 50% en México, contra 69% en el conjunto de países de la organización. La evaluación no establece que las carencias de infraestructura sean la causa directa de esos resultados. Sin embargo, documenta una diferencia de 68 puntos en ciencias entre los estudiantes mexicanos de 25% de hogares con mayores ventajas socioeconómicas y los de 25% con menores recursos. Para Villalpando, el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) resulta insuficiente frente a las carencias del Sistema Educativo Nacional. Considera necesario incrementar el presupuesto y revisar su asignación, sin separar la inversión en infraestructura de la formación docente. “La educación necesita fuertes y sostenidas inyecciones de recursos materiales”, señala. A la par, propone fortalecer la formación continua y los incentivos para los maestros en servicio, así como mejorar la preparación inicial en las escuelas normales, una transformación cuyos resultados tomarían varios años.

“Lo urgente y prioritario es mejorar a quienes ya están en las aulas impartiendo clases”, subraya la especialista. En México, PISA 2025 se aplicó a 7 mil 843 estudiantes de 297 escuelas, una muestra representativa de aproximadamente un millón 581 mil adolescentes escolarizados de 15 años, equivalentes a 69% de la población nacional de esa edad. Los resultados fueron publicados por la OCDE el 8 de septiembre de 2026. El especialista en educación Fernando Ruiz Ruiz considera preocupante el aumento de alumnos afectados por las deficiencias de infraestructura, aunque aclara que el indicador no significa que la mitad de las escuelas mexicanas esté en malas condiciones, sino que mide la proporción de estudiantes cuyos directores reportan obstáculos materiales para la enseñanza. “La infraestructura escolar no es solamente un asunto de edificios, aulas o equipamiento. Es una condición fundamental para garantizar el derecho a la educación”, señala Ruiz Ruiz. Recuerda que los diagnósticos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) identificaron desventajas acumuladas en escuelas indígenas, comunitarias y rurales, particularmente en servicios básicos y equipamiento.

A su juicio, el problema está documentado desde hace más de una década y no basta con contabilizar el dinero invertido o los planteles beneficiados. “Necesitamos saber qué carencias se han resuelto, cuáles persisten, dónde se concentran y si las intervenciones están mejorando efectivamente las condiciones para enseñar y aprender”, plantea. Reconoce que la administración directa de recursos por las comunidades escolares ayuda a identificar necesidades, pero insiste en acompañarla con financiamiento, asistencia técnica, supervisión y seguimiento. “La responsabilidad de garantizar escuelas dignas, seguras y funcionales sigue siendo del Estado”, afirma. Ruiz sostiene que PISA debe servir para evaluar la eficacia de las políticas de infraestructura y su impacto en las desigualdades. “No basta con invertir en las escuelas, necesitamos asegurarnos de que esas inversiones reduzcan las desigualdades y permitan que todos los estudiantes aprendan en condiciones adecuadas”, enfatiza.

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