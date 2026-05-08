Sequía y falta de crédito limitan a 1% el crecimiento del PIB agropecuario en 2026

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México
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    Sequía y falta de crédito limitan a 1% el crecimiento del PIB agropecuario en 2026
    Esta cifra contrasta con el 4.2% logrado en 2025 y advierte sobre una generación de empleo casi nula en el campo mexicano. ARCHIVO

Prevé GCMA pobre crecimiento del 1% para el agro en 2026. Sequía, falta de crédito y caída en precios de granos frenan el PIB y el empleo en el campo mexicano

El Producto Interno Bruto (PIB) de las actividades primarias en 2026 será de pobre crecimiento, estimó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Según su análisis, el año podría terminar con un crecimiento de alrededor del 1.0 por ciento, lo que conducirá a una pobre generación de puestos de trabajo en el sector. Esta estimación se deriva del marginal descenso registrado en los primeros tres meses de este año.

Juan Carlos Anaya, director general de GCMA, recordó que en el periodo de enero a marzo de 2026, el PIB de las actividades primarias o sector agropecuario (que considera a la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza) bajó 0.1 por ciento a tasa anual, frente al 7.2 por ciento registrado en el cuarto trimestre del año pasado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/representa-gasto-en-pensiones-y-deuda-publica-el-539-del-pib-en-mexico-FE20531051

En todo 2025, el rubro agropecuario subió 4.2 por ciento anual, sector que tuvo una participación en el PIB nacional de alrededor del 4 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La caída en los precios internacionales de los granos, la apreciación del peso y el incremento en los costos están generando una menor rentabilidad en el agro mexicano, lo que se traduce en una desaceleración del PIB del sector primario, explicó Anaya.

Otro elemento que incide en el desempeño del PIB agropecuario es el climático, en especial la sequía y el calor, pues los rendimientos por hectárea se ven impactados y ello afecta la productividad y la rentabilidad; a esto se suma la falta de financiamiento en el agro nacional, añadió.

Por otro lado, las cifras del Inegi muestran que, en el primer trimestre de 2026, la población ocupada en el sector primario presentó una pequeña alza del 0.4 por ciento anual, con un promedio de 6 millones 175 mil 97 personas, unas 22 mil 565 más que en el mismo periodo del año anterior. El nivel de aumento referido fue inferior al 1.0 por ciento logrado por la población ocupada nacional (583 mil 722 nuevos empleos más que de enero a marzo de 2025).

El sector primario participa con el 10.3 por ciento de la población ocupada en el país, el secundario (industrial) con el 24.7 por ciento y el terciario (servicios) con el 64.4 por ciento. Para Anaya, en un entorno de moderación en la dinámica del agro, el Gobierno federal, en particular los responsables del sector primario, enfrentarán el reto de reimpulsar la actividad agropecuaria del país.

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