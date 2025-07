Será Tren Maya rentable hasta 2030, reconoce Gobierno Federal

El Gobierno federal reconoció que el Tren Maya no será rentable hasta que concluya el sexenio.

Tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum, como el director del proyecto, Oscar Lozano Águila, admitieron que primero será necesario contar con toda la flota de vagones y, después, generar ingresos propios con la operación del tren para servicios de carga.

En tanto eso ocurre, la Mandataria defendió la aplicación de subsidios presupuestales para la operación del Tren y sostuvo que los 40 mil millones de pesos autorizados para este año serán destinados a inversión en obras e infraestructura.

“En el momento que tenga todos los trenes, la rentabilidad de pasajeros va a existir. Y, además, va a tener ganancias, porque viene el tren de carga, que le va a ayudar al tren de pasajeros”, aseveró.

“Los 40 mil millones son para el tren de carga, es una inversión. Está en el Presupuesto de Egresos, pero es inversión para el tren de carga, no es la operación del tren ni mucho menos. El subsidio per se no está mal. En este caso del Tren Maya está pensado para que su operación sea rentable, conjuntamente el de pasajeros con el de carga”.

Por su parte, Lozano Águila reconoció que no cuenta aún con todos los carros y vagones contemplados en el proyecto.

Consideró que el transporte podría generar utilidades hasta después de 2030 y subrayó la importancia de que los ingresos por los servicios de carga permitan financiar los costos operativos.

“Tren Maya tiene operando escasamente el año 2024, pero no con toda su flota, recuerden que yo todavía no tengo la flota completa; estamos operando con un 55 por ciento, y con eso estamos dando resultados”, explicó el General.

“Las inversiones que se están haciendo inicialmente son necesarias. ¿Van a dar frutos en el futuro? Sí. Calculamos que para el 2030 podamos revertir y alcanzar ya el punto de equilibrio. Por eso es muy importante que hayamos iniciado ya la construcción de las instalaciones de carga, para que en el 2027-2028, ya estemos generando muchos más ingresos que nos permitan absorber los costos operativos”.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos, del total asignado Tren Maya, en este 2025, 39 mil 999 millones de pesos serán para construcción y fortalecimiento de infraestructura, mientras que 827 millones de pesos serán para servicios de transporte y de carga.