Cae en Guerrero funcionario por secuestro de familiar de alcalde de Taxco

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    Cae en Guerrero funcionario por secuestro de familiar de alcalde de Taxco
    Autoridades también lo señalan de eliminar registros de comunicaciones vinculadas con el caso. ESPECIAL

Detienen a director de Reglamentos del Ayuntamiento de Taxco; presuntamente intervino en información vinculada con el rapto

Por su presunta participación en el secuestro de un familiar del Alcalde de Taxco, Guerrero, el director de Reglamentos del Ayuntamiento, José Carlos “N” fue detenido.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó que, de acuerdo con sus líneas de investigación, el funcionario también es identificado como presunto integrante del grupo criminal La Familia Michoacana.

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La captura , detalló, se realizó el 16 de octubre en el Municipio de Taxco de Alarcón, mediante una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado.

De acuerdo con las investigaciones, el 11 de abril de 2026, un familiar del Presidente Municipal fue privado de la libertad por sujetos desconocidos cuando se dirigía a su centro de trabajo.

Las indagatorias señalan que, un día después del plagio, el funcionario municipal presuntamente intervino en la transmisión de información relacionada con el secuestro.

Además, la Fiscalía lo acusa de haber eliminado registros de comunicaciones vinculadas con el caso, consideradas relevantes para esclarecer los hechos.

La captura fue realizada por la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Combate a la Extorsión, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Estatal.

La FGE indicó que, tras reunir los elementos de prueba, obtuvo de un juez la orden de aprehensión contra el funcionario.

El detenido será puesto a disposición de un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica.

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