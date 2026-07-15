Niega Marina del Pilar Ávila traición a México; señala a Jaime Bonilla por audios

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    Niega Marina del Pilar Ávila traición a México; señala a Jaime Bonilla por audios
    Ávila dijo que como mandataria no tiene acceso a información de seguridad nacional. CUARTOSCURO

Tras difundirse conversación con EU, gobernadora de Baja California dice que se manipuló y se sacó de contexto ofrecimiento de información de mesas de seguridad

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, rechazó este miércoles haber compartido información confidencial con autoridades extranjeras, luego de la difusión de audios en los que presuntamente se ofrece a proporcionar datos relacionados con las Mesas de Seguridad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria estatal aseguró que el contenido difundido fue manipulado y sacado de contexto, además de atribuir su origen a una operación política encabezada por el exgobernador Jaime Bonilla.

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“Jamás he traicionado ni traicionaría a la patria; nunca he entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía de México o la integridad de nuestras instituciones”, declaró.

Marina del Pilar sostuvo que, como gobernadora, no tiene acceso a información de seguridad nacional y afirmó que lo expresado en la conversación filtrada ocurrió en el contexto de un asunto personal relacionado con la cancelación de su visa estadounidense.

Según explicó, el encuentro en el que se grabó la conversación ocurrió el 15 de diciembre de 2025 en Tijuana, luego de que Jaime Bonilla le ofreciera reunirse con supuestos intermediarios de autoridades de Estados Unidos para abordar el tema de su visa.

La gobernadora aseguró que aceptó el encuentro de buena fe, pero posteriormente descubrió que las personas que participaron en la reunión no representaban a ninguna autoridad estadounidense.

“Hoy queda claro para todos: fue una trampa”, afirmó.

De acuerdo con su versión, durante la reunión los asistentes le hablaron de presuntos cargos y procedimientos judiciales en el extranjero con el objetivo de sorprenderla y generar el contexto que posteriormente aparece en los audios difundidos.

Añadió que, al considerar extraña la situación, pidió que cualquier comunicación se realizara a través de su abogado, quien, aseguró, nunca fue contactado.

“Nunca presentaron un documento y nunca se concretó ninguna reunión. Sólo quisieron grabar una conversación privada y después difundirla con el único interés de afectarme políticamente”, sostuvo.

ACUSA MANIPULACIÓN DE AUDIOS

Marina del Pilar insistió en que las grabaciones fueron editadas para construir una narrativa falsa.

“Aun así, con toda claridad lo digo: nunca he proporcionado información confidencial o reservada de las Mesas de Seguridad a autoridades extranjeras”, afirmó.

Explicó que la coordinación entre autoridades de Baja California y California en distintos temas es una práctica habitual debido a la condición fronteriza del estado, pero aseguró que siempre ocurre dentro de los canales institucionales y sin compartir información reservada.

Asimismo, reiteró que únicamente posee dos cuentas bancarias en México y negó nuevamente tener cuentas en el extranjero.

SEÑALA A JAIME BONILLA

La gobernadora responsabilizó directamente al exmandatario estatal de haber organizado el encuentro y de utilizar ahora la grabación con fines políticos, al inicio del proceso preelectoral.

También recordó que Jaime Bonilla enfrenta un proceso penal por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy, por presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Finalmente, Marina del Pilar aseguró que continuará al frente de su administración sin distraerse por lo que calificó como una campaña de desprestigio.

“No permitiré que una venganza personal o política me distraiga de la responsabilidad que me confió el pueblo de Baja California. Mi compromiso con el combate al crimen organizado ha sido y seguirá siendo absoluto”, concluyó.

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