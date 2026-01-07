Sheinbaum afirma que envío de petróleo a Cuba no ha aumentado y forma parte de ayuda humanitaria
La presidenta de México asegura que los envíos responden a contratos vigentes y apoyo histórico a la isla
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó durante la conferencia de prensa de este día que el envío de petróleo a Cuba no ha incrementado respecto a niveles registrados anteriormente y que forma parte tanto de la política exterior mexicana como de la ayuda humanitaria que el país otorga.
Estas declaraciones ocurren después de la difusión de versiones en medios que señalan que, tras la detención de Nicolás Maduro, México se habría convertido en el principal exportador de petróleo hacia Cuba.
‘NO SE ESTÁ ENVIANDO MÁS PETRÓLEO DEL QUE SE HABÍA ENVIADO HISTÓRICAMENTE’
Durante su intervención, la mandataria descartó que exista un aumento en los volúmenes enviados:
“No se está enviando más petróleo el que se había enviado históricamente. Eh, no hay un envío particular.”
Sheinbaum explicó que el suministro de crudo hacia la isla tiene distintos orígenes, entre ellos contratos vigentes y esquemas de ayuda humanitaria. Recordó también antecedentes de cooperación en administraciones anteriores:
“Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones, una son contratos, otras son eh ayuda humanitaria. Incluso en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano y ahora eh pues es parte de tanto del contrato como de la ayuda humanitaria.”
MÉXICO SE CONVIERTE EN ‘PROVEEDOR IMPORTANTE’ PARA CUBA ANTE SITUACIÓN EN VENEZUELA
Sheinbaum señaló que, ante la situación actual en Venezuela, México adquiere un papel relevante como proveedor, aunque reiteró que los niveles de suministro no han aumentado y que se trata de volúmenes ya establecidos históricamente.
“Claro, con la situación actual de Venezuela, pues evidentemente México se vuelve un proveedor importante. Antes era Venezuela, pero es parte, digamos, de lo que históricamente se ha enviado. No aumentará más y podemos conocer esos contratos. Es parte también de ayuda contrato y también la ayuda que se ha venido dando históricamente.”
SHEINBAUM RECHAZA CIFRAS DIFUNDIDAS POR MEDIOS INTERNACIONALES
De acuerdo con medios estadounidenses, la isla habría pasado de recibir 44% de su petróleo desde México a una cifra cercana al 56%. Sin embargo, la presidenta negó que exista un aumento de esa magnitud, insistiendo en que los envíos se mantienen dentro de los niveles históricos y bajo esquemas previamente establecidos.
Con ello, la administración federal sostiene que el suministro forma parte de acciones diplomáticas y humanitarias, enmarcadas en la relación bilateral de largo plazo entre México y Cuba.