Sheinbaum afirma que envío de petróleo a Cuba no ha aumentado y forma parte de ayuda humanitaria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó durante la conferencia de prensa de este día que el envío de petróleo a Cuba no ha incrementado respecto a niveles registrados anteriormente y que forma parte tanto de la política exterior mexicana como de la ayuda humanitaria que el país otorga.

Estas declaraciones ocurren después de la difusión de versiones en medios que señalan que, tras la detención de Nicolás Maduro, México se habría convertido en el principal exportador de petróleo hacia Cuba.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum ‘premia’ a Gertz Manero; será embajador de México en Gran Bretaña

‘NO SE ESTÁ ENVIANDO MÁS PETRÓLEO DEL QUE SE HABÍA ENVIADO HISTÓRICAMENTE’

Durante su intervención, la mandataria descartó que exista un aumento en los volúmenes enviados:

“No se está enviando más petróleo el que se había enviado históricamente. Eh, no hay un envío particular.”

Sheinbaum explicó que el suministro de crudo hacia la isla tiene distintos orígenes, entre ellos contratos vigentes y esquemas de ayuda humanitaria. Recordó también antecedentes de cooperación en administraciones anteriores:

“Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones, una son contratos, otras son eh ayuda humanitaria. Incluso en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano y ahora eh pues es parte de tanto del contrato como de la ayuda humanitaria.”