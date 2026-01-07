Sheinbaum ‘premia’ a Gertz Manero; será embajador de México en Gran Bretaña

Gertz Manero confirmó que el aval ya fue otorgado, lo que abre la puerta para que continúe el proceso formal de su llegada a la representación diplomática mexicana en Inglaterra . Este paso es indispensable dentro del protocolo internacional para el nombramiento de embajadores.

El ex fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero , fue ‘premiado ‘al ser nombrado como nuevo embajador de México en Gran Bretaña , luego de recibir el beneplácito oficial que permite avanzar en su designación diplomática. El anuncio se da tras la decisión tomada por la presidenta Claudia Sheinbaum , quien impulsó su nombramiento.

La designación ha generado atención pública debido al perfil del exfiscal y su trayectoria en el ámbito jurídico y político, así como por el contexto político en el que se produce este relevo diplomático.

PROCESO LEGISLATIVO AÚN PENDIENTE

Aunque el nombramiento ya cuenta con el beneplácito, el siguiente paso será la aprobación del Senado de la República, tal como lo establece la Constitución mexicana para los cargos diplomáticos de alto nivel.

El procedimiento legislativo implica que la designación sea analizada por las comisiones correspondientes y posteriormente votada en el pleno. Solo tras este trámite, Gertz Manero podrá asumir formalmente el cargo como embajador.

Una vez que el Senado otorgue su aval, se dará a conocer la fecha oficial de inicio de funciones, marcando el arranque de su gestión diplomática en uno de los destinos más relevantes para la política exterior mexicana.

PRINCIPALES POLÉMICAS DE GERTZ MANERO EN LA FGR

• Caso Alejandra Cuevas: Una de las más sonadas fue la acusación de homicidio contra Alejandra Cuevas, hermana de su hermano Federico Gertz Manero, quien pasó más de un año en prisión por un delito que organizaciones civiles consideraron fabricado, según reportes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

• Casos de Gran Corrupción: Se le criticó por la lentitud y falta de resultados en investigaciones de casos emblemáticos como la Estafa Maestra, Odebrecht, Agronitrogenados y Pegasus, a pesar de la relevancia de estos, según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

• Uso Político de la FGR: Hubo señalamientos de que la FGR, bajo su mando, utilizaba la persecución penal de forma selectiva para afectar adversarios políticos y beneficiar a aliados del gobierno, enfocándose en investigaciones contra figuras de oposición, de acuerdo con análisis públicos.

• Controversia en su Salida: Su renuncia, motivada por una supuesta invitación a ser embajador, generó dudas sobre las verdaderas razones detrás de su salida y el futuro de la institución, con reportes de prensa especulando sobre presiones y un posible desenlace no del todo transparente.

IMPLICACIONES DEL NOMBRAMIENTO DIPLOMÁTICO

La llegada de Gertz Manero a la embajada en Gran Bretaña representa un movimiento estratégico dentro de la política exterior del nuevo gobierno. El Reino Unido es un socio clave en temas económicos, comerciales y de cooperación internacional.

El nombramiento también ha sido interpretado como un reconocimiento político tras su paso por la Fiscalía General de la República, una etapa marcada por decisiones polémicas y casos de alto perfil que mantuvieron a Gertz Manero en el centro del debate público.

DATOS CURIOSOS

· El beneplácito es un requisito indispensable antes de que un embajador pueda ser ratificado

· Gran Bretaña es uno de los principales socios comerciales de México en Europa

· Todos los embajadores mexicanos deben ser aprobados por el Senado de la República