Sheinbaum anuncia debate sobre la IA al terminar el Mundial... ’No se trata de prohibir’

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, una vez finalizado el Mundial 2026, comenzará un proceso nacional de información y debate enfocado en comprender el desarrollo de la IA, sus alcances y los retos que representa para la sociedad mexicana.

La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los temas más relevantes a nivel mundial debido a su creciente presencia en actividades cotidianas, sectores productivos, educación, salud y comunicación. En ese contexto, el Gobierno de México anunció que impulsará una discusión pública para analizar el futuro de esta tecnología en el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la intención es generar un espacio de análisis que permita conocer cómo funciona esta tecnología y cuál podría ser su impacto en distintos ámbitos de la vida pública y privada. “Vamos a iniciar también un proceso de debate de qué es la inteligencia artificial, quién controla la inteligencia artificial, cómo se desarrolla y qué debemos aprender las y los mexicanos para poder establecer si decidimos procesos de regulación de la inteligencia artificial” , señaló.

EL DEBATE COMENZARÁ DESPUÉS DEL MUNDIAL

De acuerdo con la presidenta, el arranque formal de estas conversaciones está previsto para después del 19 de julio, fecha en la que concluirán las actividades relacionadas con el Mundial 2026 en territorio nacional.

La estrategia contempla una etapa inicial de difusión de información para acercar a la población conceptos básicos sobre inteligencia artificial, así como sus aplicaciones actuales en sectores económicos, tecnológicos y sociales.

“Vamos a iniciar con un proceso de información y debate terminando el Mundial, después del 19 de julio”, indicó Sheinbaum al detallar los tiempos que seguirá esta iniciativa impulsada por el Gobierno Federal.

PRIMERO ANALIZARÁN EL IMPACTO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES

Antes de entrar de lleno al tema de la inteligencia artificial, la administración federal presentará diversos estudios relacionados con el uso de plataformas digitales y redes sociales, especialmente en menores de edad.

La presidenta adelantó que durante los próximos días se expondrán investigaciones enfocadas en los efectos que estas herramientas pueden tener sobre la salud mental, particularmente entre niñas, niños y adolescentes.

El objetivo, explicó, es abrir una conversación más amplia sobre el entorno digital que actualmente forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Entre los aspectos que se analizarán se encuentran los hábitos de consumo digital, los riesgos asociados al uso excesivo de dispositivos y los fenómenos relacionados con la dependencia tecnológica.

REGULACIÓN SIN PROHIBICIONES

Uno de los puntos que enfatizó la mandataria es que el debate no estará enfocado en restringir o prohibir el uso de nuevas tecnologías. Por el contrario, aseguró que la intención es construir una discusión informada que permita tomar decisiones con base en evidencia y conocimiento.

“No se trata de prohibir, sino de informar y generar condiciones de regulación entre todas y entre todos”, puntualizó la presidenta al referirse al enfoque que tendrá el proceso.

En el caso específico de la inteligencia artificial, Sheinbaum señaló que existen preguntas fundamentales que deben analizarse de manera colectiva. Entre ellas destacan quién controla actualmente estas herramientas, cómo se desarrollan, cuáles son sus límites y qué preparación necesita la población para convivir con tecnologías que avanzan a gran velocidad.

La discusión también buscará explorar los desafíos éticos, educativos, laborales y económicos asociados a la expansión de la IA, una tecnología que en los últimos años ha transformado industrias enteras y ha generado debates en distintos países sobre regulación, privacidad, derechos digitales y automatización.

Con esta iniciativa, México se suma a la conversación internacional sobre el papel que tendrá la inteligencia artificial en los próximos años y sobre la necesidad de construir marcos de conocimiento que permitan comprender sus beneficios y desafíos en un entorno tecnológico cada vez más dinámico.

DATOS CURIOSOS

• La inteligencia artificial es utilizada actualmente en sectores como salud, educación, finanzas, transporte y entretenimiento.

• Diversos países ya han iniciado procesos de regulación para establecer límites y responsabilidades en el uso de la IA.

• El debate anunciado por el Gobierno Federal comenzará después del 19 de julio, una vez concluido el Mundial 2026.

• La administración federal planea presentar primero estudios sobre redes sociales y salud mental.

• El enfoque planteado por la presidenta prioriza la información y el análisis público antes de discutir posibles regulaciones.