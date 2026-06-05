$!SRE afirma que no ha recibido notificación de EU sobre presunto retiro de visas a Durazo y Villarreal

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, aseguró que el gobierno de México no ha recibido ninguna comunicación oficial ni extraoficial por parte de Estados Unidos respecto al presunto retiro de visas a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya. Durante una conferencia de prensa realizada con motivo de la visita a México del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, el funcionario federal fue cuestionado sobre las versiones periodísticas que señalan que ambos mandatarios estatales estarían siendo investigados por autoridades estadounidenses. “No tenemos ninguna comunicación oficial al respecto ni extraoficial. Es un tema del que haya una comunicación por parte del gobierno de Estados Unidos”, declaró Velasco.

Las declaraciones se producen después de que se difundiera un reportaje en medios internacionales donde se señala que Durazo y Villarreal serían objeto de investigaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el crimen organizado y el contrabando de combustible. Según la publicación, ambos gobernadores habrían perdido sus visas estadounidenses, aunque continuarían ingresando regularmente a territorio estadounidense bajo mecanismos de cooperación con autoridades de ese país. SRE DESTACA DIÁLOGO CON ESTADOS UNIDOS Durante el encuentro con medios de comunicación, Velasco también se refirió a la relación bilateral entre México y Estados Unidos y aseguró que existe una comunicación constante con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson. El funcionario recordó que recientemente el diplomático expresó que “la lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos”, mensaje emitido en el contexto de los intercambios entre ambos gobiernos sobre temas de seguridad. Velasco señaló que las conversaciones entre ambas naciones se desarrollan bajo un marco de respeto y cordialidad. “Siempre hay un tono de respeto, de cordialidad con todos los países con los que tenemos relaciones, que son la gran mayoría”, expresó. Añadió que México mantiene una política exterior basada en el respeto mutuo y el diálogo con los distintos gobiernos con los que sostiene relaciones diplomáticas. “México es un país que busca mantener con todos los países del mundo y por supuesto que parte de ello es el respeto mutuo siempre en los diálogos que tenemos”, indicó.

ALFONSO DURAZO RECHAZA SEÑALAMIENTOS Las declaraciones de la SRE se dieron después de que el gobernador de Sonora rechazara públicamente las versiones relacionadas con una presunta investigación en su contra. Durante una conferencia de prensa realizada el miércoles, Durazo sostuvo que no tenía por qué demostrar la vigencia de su visa estadounidense y aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial relacionada con las versiones difundidas. Asimismo, señaló que correspondería a las autoridades de Estados Unidos aclarar la información en caso de que exista alguna investigación. El mandatario sonorense también rechazó cualquier vínculo con organizaciones criminales y afirmó que las publicaciones carecen de sustento documental. VILLARREAL RESPONDE A REPORTAJE DE LOS ANGELES TIMES Por su parte, el gobernador de Tamaulipas difundió un mensaje a través de sus redes sociales en el que rechazó los señalamientos contenidos en el reportaje. Villarreal calificó la información como falsa y sostuvo que las acusaciones son tendenciosas y carecen de evidencia que las respalde. La postura del mandatario tamaulipeco se sumó a la expresada previamente por autoridades estatales y representantes de Morena, quienes han rechazado las versiones publicadas sobre supuestas investigaciones en territorio estadounidense. VELASCO EVITA PRONUNCIARSE SOBRE CARTA DE LÓPEZ OBRADOR Durante la misma conferencia, Velasco fue cuestionado sobre la carta difundida recientemente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El documento, publicado por el exmandatario en sus plataformas digitales, incluye referencias a la relación bilateral con Estados Unidos y menciona la necesidad de que regrese “el otro Trump”.

Ante las preguntas de la prensa, el funcionario evitó emitir una opinión sobre el contenido de la carta y se limitó a señalar su respeto hacia el exjefe del Ejecutivo federal. Mientras tanto, la Cancillería reiteró que no existe información oficial proveniente de autoridades estadounidenses respecto a posibles investigaciones o medidas migratorias relacionadas con los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, por lo que cualquier aclaración corresponderá, en su caso, al gobierno de Estados Unidos.

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